brilon-totallokal: Brilon: Das neue Kunststück der Woche im Schaufenster der BWT wurde von Uschi Kosse gemalt. Die Brilonerin ist Mitglied im Kunstverein Brilon und wirkt seit 2011 im Atelier Möhnestraße. Sie hat verschiedene Kurse beim Kunstsommer Arnsberg und der Sommerakademie Paderborn belegt. In den Parkanlagen von Schloss Neuhaus werden jährlich unterschiedliche Ansätze der Gegenwartskunst in den Bereichen Malerei, Zeichnung, Druckgrafik, Mixed Media und Plastisches Gestalten durch Dozenten und Dozentinnen kreativ begleitet, die selbst auch eine Auswahl eigener Werke in einer Ausstellung präsentieren. 2015 legte die Kursdozentin mit den Worten „Ich sage mal das Wort Skizze!“ einen Schwerpunkt auf Skizzen und Entwürfe bei der Entstehung von Bildern. Sechs Jahre später hat Uschi Kosse ihre Idee anhand der damals angefertigten Skizze mit Acryl auf die Leinwand gebracht.

Zu sehen ist das Bild „Farbe im Wandel“ vom 28. Januar bis zum 11. Februar 2022 im Lädchen bei Brilon Kultour.

Bild: „Farbe im Wandel“ von Uschi Kosse als „Kunststück der Woche“

