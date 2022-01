Russischer und deutscher Erfolg zum Weltmeisterschaftsauftakt

313131

Matvei Perestoronin und das Doppel Luisa Romanenko / Pauline Patz triumphieren in der VELTINS-EisArena.

brilon-totallokal: Winterberg: Der 20-Jährige Russe Matvei Perestoronin und das deutsche Doppel waren die ersten Weltmeister der 37. Junioren Rennrodel-Weltmeisterschaft in der VELTINS-EisArena in Winterberg. Den Auftakt zu den Titelkämpfen machten die männlichen Junioren. Mit der jeweiligen Laufbestzeit in beiden Durchgängen sicherte sich der junge Russe am Ende Gold mit einem Vorsprung von rund 47 hundertstel Sekunden vor Florian Müller (WSC Erzgebirge Oberwiesenthal). Der junge Deutsche sicherte sich die Silbermedaille mit gerade mal acht Tausendstel vor dem Amerikaner Matthew Greiner.

“Ich war sehr nervös. Im Lauf ist mir sehr viel durch den Kopf gegangen und ich war sehr froh, als ich unten angekommen bin. Die Bahn stand sehr gut. Ich freue mich über die Silbermedaille”, sagte der B-Kader-Fahrer des BSD. Die weiteren Deutschen David Nößler, Pascal Kunze und Timon Grancagnolo landeten auf den Rängen sechs, acht und zehn.

Bei den Juniorinnen im Doppelsitzer landete das deutsche Duo Luisa Romanenko / Pauline Patz aus Schmalkalden ganz oben. Nach zwei Läufen betrug der Vorsprung auf die Lettinnen Marta Robezniece / Kitija Bogdanova 49 Tausendstel. Dritter wurde das zweite lettische Doppel Viktorija Ziedina und Selina Zvilna. “Es ist aufregend Weltmeister zu sein. Es ist unsere erste Weltmeisterschaft. Es fühlt sich gut an”, meinten die frischgebackenen Weltmeisterinnen, die auch den Gesamtweltcup gewannen. Das zweite deutsche Duo Elisa Marie Storch und Elia Reitmeier landete auf Platz sechs. Die weiblichen Juniorinnen-Doppel haben am Sonntag eine weitere Chance auf Edelmetall, wenn ab 10 Uhr die erste Weltmeisterschaft im Damen-Doppelsitzer in der VELTINS-EisArena ausgetragen wird.

Innerhalb der Juniorenweltmeisterschaft wurde auch die Sieger der 11. Junioren Amerika-Pazifikmeisterschaft ausgefahren. Hier sicherten sich Matthew Greiner und das Doppel Maya Chan / Reannyn Weiler, ebenfalls USA, den Titel. Am morgigen Samstag setzen die weiblichen Einzelrodlerinnen ab 10 Uhr und dann die männlichen Doppel am Mittag die Weltmeisterschaft fort.

Bild: Podium – Junioren Doppel der Damen

Fotocredits: ©Dietmar Reker

Quelle: Sportzentrum Winterberg Hochsauerland GmbH

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon