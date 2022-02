Caritour – Senioren reisen sicher und schön mit der Caritas

Nordsee-Urlaube im aktuellen Programm

brilon-totallokal: Altkreis Brilon: Nach dem Motto „Neues im Alter entdecken“ bietet der Caritasverband Brilon seit Jahren die Caritour Seniorenreisen an. Im aktuellen Programm stehen unter anderem von erfahrenen Begleitern geführte Reisen an die Nordsee an.

„Eine attraktive Reise führt nach Norderney, eine der schönsten Nordseeinseln Deutschlands“, sagen Gaby Vogel und Ulrike Schrader, Ansprechpartnerinnen Caritour. Die Norderney-Reise findet in der Zeit vom 26.04. bis 08.05.2022 statt und es sind noch einige Einzel- und Doppelzimmer im komfortablen Hotel „Inseloase“ frei. Das Hotel liegt am Grüngürtel der Insel. Im schönen Wintergarten kann man den herrlichen Blick auf den Park genießen. Ebenfalls sind das Kurmittelhaus, die sehr gepflegte Promenade und viele Einkehrmöglichkeiten gut erreichbar.

Weitere Reisen in 2022 führen nach:

Bad Brückenau 17.07.-27.07.22

Dahme 24.09.-05.10.22

Borkum 24.09.-01.10.22

Die Caritas geht von einer Durchführung der Reisen aus. Kurzfristige Änderungen könnten sich ggfs. durch den Pandemieverlauf ergeben. Weitere Informationen und Anmeldungen bei Ulrike Schrader und Gaby Vogel unter Telefon 02961 97190 oder E-Mail [email protected] oder [email protected]

Quelle: Sandra Wamers – Caritasverband Brilon e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon