POL-HSK: Auto auf schneeglatter Straße von der Fahrbahn abgekommen

Der Fahrer eines PKW wurde durch einen Eisglätteunfall schwer verletzt

brilon-totallokal: Marsberg: Am Morgen des 31.01. gegen 07:45 Uhr befuhr ein 19 jähriger Autofahrer die L549 aus Richtung Vasbeck in Richtung Heddinghausen. Im Bereich einer Linkskurve kam der Mann aus Diemelsee auf schneeglatter Fahrbahn nach rechts ab. Der Pkw schlug im Straßengraben auf, überschlug sich mehrfach und kam auf einem Feld zum Stehen. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Auto befreien. Er wurde schwerverletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Nach jetzigen Erkenntnissen besteht keine Lebensgefahr. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

