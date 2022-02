Sperrungen

Neue Schutzplanken und Forstarbeiten am Knotenpunkt von B480 und L742

brilon-totallokal: Olsberg: Weil hier im Auftrag des Landesbetriebs Straßen.NRW Schutzplanken montiert werden, muss die B480 zwischen Olsberg und Assinghausen im Bereich des Abzweigs der L742 Richtung Wulmeringhausen halbseitig gesperrt werden. Die Sperrung findet – je nach Witterung – an zwei Tagen im Zeitraum von Mittwoch, 2. Februar, bis Mittwoch, 9. Februar, statt. An diesen beiden Tagen wird der Verkehr durch eine Ampelanlage geregelt.

Im Anschluss erfolgen am Donnerstag und Freitag, 10. und 11. Februar, in diesem Bereich Forstarbeiten durch die Stadt Olsberg. An diesen Tagen kann es daher zu jeweils kurzfristigen Vollsperrungen kommen.

Die Stadt Olsberg bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis.

