Brilon am Freitag, den 11. Februar 2022 – „Robert und Henry“

Online-Lesestartkino für Grundschulen

brilon-totallokal: Brilon: Im Rahmen der Bildungskooperation mit Schulen bietet die Stadtbibliothek Brilon monatlich ein digitales Vorleseangebot für die ersten und zweiten Schuljahre der Grundschulen an.

Am Freitag, den 11. Februar 2022 lädt die Bibliothek wieder zum „Online-Lesestartkino“ ein.

Um 10 Uhr liest Steffi Kleinewalter über die Online-Plattform Webex das Buch „Henry und Roberta“ von Jory John und Lane Smith vor.

Die Giraffe Roberta ist unglücklich. Ihr Hals macht sie fertig. Er ist zu lang, zu biegsam, zu scheckig. Sie wünscht sich einen ganz normalen Hals und versucht alles, um von ihrem Problem abzulenken. Eine humorvolle Geschichte über eine Giraffe, die am Ende erkennt, welche Vorteile so ein langer Hals haben kann. Denn nicht zuletzt beschert er ihr eine wunderbare Freundschaft.

Lehrerinnen und Lehrer, die mit ihrer Klasse gerne teilnehmen möchten, melden sich bitte in der Stadtbibliothek Brilon an, entweder telefonisch unter 02961 / 794460 oder per Email unter [email protected].

