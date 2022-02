Die PARTEI tritt mit Direktkandidaten im Hochsauerlandkreis an

Idiz Greiwe aus Sundern und Pauline Würfel aus Marsberg treten an

brilon-totallokal: HSK/Arnsberg: Ein großer Tag für das Sauerland, die Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative kurz „Die PARTEI“ will mit zwei Direktkandidat/innen an der Landtagswahl teilnehmen.

In klassischen Kampfabstimmungen setzten sich Idiz Greiwe, Sundern (Wahlkreis 124) und Pauline Würfel, Marsberg (Wahlkreis 125) durch und hoffen auf ihren Einzug in den Landtag. Idiz besticht dabei nicht nur durch seine Körpergröße, die Ihn wir einen Basketballprofi erscheinen lässt. Er wird mit gerade 18 Jahren zum Wahltag auch sicherlich einer der jüngsten, wenn nicht sogar DER jüngste Kandidat in ganz NRW sein. Pauline hingegen wird als eine der wenigen Frauen im HSK zur Wahl antreten. Um zwischen den doch deutlich älteren Männern in Ihrem Wahlkreis nicht unangenehm aufzufallen, überlegt sie momentan sich die Haare für den Wahlkampf grau zu färben.

Beide treten vor allem mit dem Wahlversprechen an, das Wahlalter auf 16 Jahre abzusenken und gleichzeitig ein Höchstwahlalter einzuführen. Das Höchstwahlalter bezieht sich auf die 16 letzten Lebensjahre einer Person, genau wie in den ersten 16 Jahren darf dann in dieser Zeit auch nicht mehr gewählt werden. Dies schafft eine tolle Gleichberechtigung zwischen Jung und Alt.

Da Die PARTEI in keinem Landes- oder Bundesparlament sitzt ist sie aktuell noch angehalten Unterstützerunterschriften für Idiz und Pauline zu sammeln. Wer die Kandidaturen unterstützen möchte ist aufgerufen, dies durch das ausfüllen des entsprechenden Formulars (siehe Website von Die Partei – HSK) zu tun.

Über uns: „Die PARTEI“ ist eine politische Partei die bereits 2004 vom ehemaligen Chefredakteur des Satire-Magazins TITANIC, Martin Sonneborn, gegründet wurde. Sonneborn sitzt seit einigen Jahren bereits im Europaparlament. Bei den Kommunalwahlen 2020 trat „Die PARTEI“ in Arnsberg und Schmallenberg an und schaffte überall den Sprung in den jeweiligen Stadtrat.

Quelle: Die PARTEI – HSK

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon