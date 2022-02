Florale Freuden zum Valentinstag

Herzen geformt von Mutter Natur

brilon-totallokal: Was schenkst du in diesem Jahr deiner Liebsten oder deinem Liebsten zum Valentinstag? Vielleicht einen Kaffeebecher mit Foto von dir im sexy Outfit, das erst erscheint, wenn ein heißes Getränk eingefüllt wird? Ein Kuschelkissen mit aufgedruckter Botschaft wie „Schatz, ich habe versucht, das beste Präsent für dich zu finden – aber mich hast du ja schon“? Oder lässt du euer beider Namen per Infrarotlaser in den Weltraum schicken, wo sie dann für alle Ewigkeit mit Lichtgeschwindigkeit durchs Universum rasen? Zugegeben, das alles sind eher ausgefallene Ideen … Für diejenigen, die beim Schenken nicht ganz so experimentierfreudig sind und es eher klassisch und romantisch mögen, bleiben nach wie vor Blumen die schönste Gabe, um Zuneigung auszudrücken.

Damit es am 14. Februar allerdings nicht routinemäßig Jahr für Jahr den gleichen Rosenstrauß gibt, sollte man sich beim Floristen einmal umsehen, was sonst noch so angeboten wird. Wie wäre es diesmal beispielsweise mit Anthurien? Die Exotinnen passen hervorragend zum Tag der Verliebten, denn bei vielen Sorten ist das auffällige, farbige Hochblatt – das häufig für die Blüte gehalten wird – tatsächlich geformt wie ein Herz. Diese Assoziation wird noch deutlicher, wenn man die Blume in einem kräftigen Rotton wählt. Es gibt Anthurien aber auch in vielen anderen Farben: Von Schokobraun über Violett, Rosa und Pistaziengrün bis hin zu Cremeweiß reicht die Palette. Auch mehrfarbige Sorten mit aufsehenerregenden Farbverläufen sind erhältlich. Ob als Strauß Ton-in-Ton oder in Kombination mit anderen Blüten – ihre glänzende Oberfläche verleiht der Anthurie stets eine sehr elegante Ausstrahlung und macht sie zu einem stilvollen Präsent.

Noch ein Tipp für alle, die als Liebesbeweis dann doch die Namen ins All senden möchten: Bei einem solch wenig „greifbaren“ Geschenk ist es immer sinnvoll, zusätzlich ein paar Blumen zu überreichen. Denn dann sind am Valentinstag neben den unendlichen Weiten auch ein paar irdische Freuden garantiert. Zwar hält der Anthurienstrauß nicht für die Ewigkeit, aber zumindest drei Wochen lang erinnert er an einen schönen, romantischen Tag.

