Aus Kraftquellen schöpfen

Kraftquellen für Hoffnung und Durchhaltekraft finden und in den Lebensalltag einbetten

brilon-totallokal: Ev Frauenhilfe: Es sind noch Plätze frei im Basiskurs-Modul „Spiritualität und Gottesdienst“ vom 10. – 12. März 2022 in der TAGUNGSSTÄTTE SOEST.

Die Evangelische Frauenhilfe in Westfalen e.V. bietet in Kooperation mit der Evangelischen Bildungsstätte für Diakonie und Gemeinde, BETHEL, das bewährte Format beruflich und ehrenamtlich Mitarbeitende in Kirche und Diakonie sowie Interessierte an. Die Teilnehmenden beschäftigen sich mit Kraftquellen, aus denen sie leben und die ihnen Hoffnung und Durchhaltekraft geben. Dazu erkunden sie unter Leitung von Pfarrerin Lindtraut Belthle-Drury und Diakonin Sandra Neubauer Worte, Wege, Orte und weitere Ausdrucksformen von Spiritualität. Sie machen sich bewusst, welche Bedeutung Gebet, Gottesdienst und Andacht für das eigene Leben haben können und befassen sich mit dem Ablauf des Kirchenjahres.

Es erwarten sie Erfahrungen für die Sinne, gute Gesprächsimpulse, Begegnungen und die Möglichkeit, mit einer Gruppe eine eigene Andacht zu erstellen. Der Kurs kostet ohne Unterkunft und Verpflegung ca. 143 Euro.

Information und Anmeldung bei: Evangelische Frauenhilfe in Westfalen e.V., Postfach 13 61, 59473 Soest, Telefon: 02921 371-230, e-Mail: [email protected], www.frauenhilfe-bildung.de

