Excel-Grundkurs für Anfänger

VHS-Kurs Tabellenkalkulation mit Excel

brilon-totallokal: Brilon: Der Excel-Grundkurs der VHS BMO richtet sich an Interessierte, die bisher wenig oder keine Erfahrungen mit dem Programm gemacht haben. Die Tabellenkalkulation mit Excel bietet eine effiziente, übersichtliche und einfache Möglichkeit, Berechnungen durchzuführen.

Der Kurs findet am Freitag, 11. Februar, von 18.30 bis 20.45 Uhr und am Samstag, 12. Februar, von 9 bis 15.45 Uhr in Brilon statt.

Weitere Informationen und Anmeldung bei der VHS in Brilon (Telefon: 02961 6416, E-Mail: [email protected]) sowie im Internet unter www.vhs-bmo.de.

