POL-HSK: Auto gestohlen

KFZ-Diebstahl in Brilon-Madfeld

brilon-totallokal: Brilon-Madfeld: In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in der Bruchstraße in Brilon-Madfeld ein schwarzer 3er BMW gestohlen. Der Wagen hat das Kennzeichen HSK-A 2123. Täterhinweise liegen nicht vor.

Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

