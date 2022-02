HSK-Impfangebot: Weitere Termine im Februar

Impfstellen in Schmallenberg, Meschede, Arnsberg-Hüsten und Brilon

brilon-totallokal: Hochsauerlandkreis: Zu den gewohnten Impfstellen in Schmallenberg, Meschede, Arnsberg-Hüsten und Brilon lädt die Koordinierende Covid-Impfeinheit des Hochsauerlandkreises in den kommenden zwei Wochen wieder ein.

Weiterhin Mitzubringen sind grundsätzlich Personalausweis, Impfausweis und ggf. die Impfmappe mit den Unterlagen der 1. bzw. 2 Impfung. Um den Prozess zu beschleunigen, finden Bürgerinnen und Bürger unter www.hochsauerlandkreis.de den Aufklärungs-, Einwilligungs- und Anamnesebogen, der vorab ausgedruckt und ausgefüllt zur Impfung mitgebracht werden kann. Erziehungsberechtigte finden dort auch die Einwilligungserklärung für Kinder.

Die Koordinierende Covid-Impfeinheit bietet für Kinder zwischen fünf und elf Jahren sowohl Impfungen mit Terminreservierungen an (Terminkalender) als auch Impfungen ohne Termine. Für Kinderimpfungen ohne Termin gelten abweichende Zeiten und zwar an Werktagen Mo-Fr von 15-17:30 Uhr und an Samstagen von 13-17 Uhr.

In den kommenden Wochen wird an folgenden Stellen geimpft:

Impftermine vom 14. Februar bis 20. Februar

14.02.2022 Schmallenberg, Stadthalle, Paul-Falke Platz 6, 14-18:30 Uhr

19.02.2022 Schmallenberg, Stadthalle, Paul-Falke Platz 6, 12-18:00 Uhr inkl. Kinderimpfung

15.02.2022 Meschede, Schützenhalle St. Georg, Schützenstr. 37, 14-18:30 Uhr

16.02.2022 Meschede, Schützenhalle St. Georg, Schützenstr. 37, 14-18:30 Uhr inkl. Kinderimpfung

18.02.2022 Arnsberg-Hüsten, Kulturzentrum, Berliner Platz 5, 14-18:30 Uhr inkl. Kinderimpfung

19.02.2022 Arnsberg-Hüsten, Kulturzentrum, Berliner Platz 5, 12-18:00 Uhr

20.02.2022 Arnsberg-Hüsten, Kulturzentrum, Berliner Platz 5, 12-18:00 Uhr inkl. Kinderimpfung

16.02.2022 Brilon, Schützenhalle. Altenbürener Str. 19, 14-18:30, Uhr inkl. Kinderimpfung

18.02.2022 Brilon, Schützenhalle. Altenbürener Str. 19, 14-18:30 Uhr inkl. Kinderimpfung

Impftermine vom 21. Februar bis 27. Februar

21.02.2022 Schmallenberg, Stadthalle, Paul-Falke Platz 6, 14-18:30 Uhr

23.02.2022 Schmallenberg, Stadthalle, Paul-Falke Platz 6, 14-18:30 Uhr inkl. Kinderimpfung

22.02.2022 Meschede, Schützenhalle St. Georg, Schützenstr. 37, 14-18:30 Uhr

23.02.2022 Meschede, Schützenhalle St. Georg, Schützenstr. 37, 14-18:30 Uhr inkl. Kinderimpfung

25.02.2022 Arnsberg-Hüsten, Kulturzentrum, Berliner Platz 5, 14-18:30 Uhr

26.02.2022 Arnsberg-Hüsten, Kulturzentrum, Berliner Platz 5, 12-18:00 Uhr, inkl. Kinderimpfung

27.02.2022 Arnsberg-Hüsten, Kulturzentrum, Berliner Platz 5, 12-18:00 Uhr, 12-18:00 Uhr inkl. Kinderimpfung

23.02.2022 Brilon, Schützenhalle. Altenbürener Str. 19, 14-18:30 Uhr inkl. Kinderimpfung

26.02.2022 Brilon, Schützenhalle. Altenbürener Str. 19, 12-18:00 Uhr inkl. Kinderimpfung

