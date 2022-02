Wintersport am Wochenende: Über 50 Lifte und bis zu 70 Loipenkilometer

Wintersport-Arena Sauerland vor der zweiten Hochsaison – Auflagen teils gelockert

brilon-totallokal: Winterberg: Etwas Neuschnee und ein paar kalte Stunden zur Schneeproduktion bringen die kommenden Tage und Nächte. Bei guter Naturschneelage oberhalb von 600 Meter melden die Skigebiete für das Wochenende Wintersportbetrieb an bis zu 50 Ski- und Rodelliften und nahezu 70 Loipenkilometer. Damit sind die meisten beschneiten Skigebiete gut gerüstet für die zweite Hochsaison. Die leichten Lockerungen einiger Auflagen begrüßen die Liftbetreiber als ersten Schritt in die richtige Richtung.

Ski und Snowboard

Die Schneelage ist stabil in den hoch gelegenen Skigebieten mit Beschneiungsanlage. Etwas Neuschnee zum Freitagmorgen und Schneeproduktion in der Nacht zu Samstag machen die Pisten wieder frisch. Frostige Temperaturen sorgen für feste Pisten. Die beschneiten Skigebiete erwarten gute bis sehr gute Wintersportbedingungen. Reine Naturschneepisten sind kaum noch aktiv. Mit trockenem, frostig-kaltem Wetter und ein paar Sonnenstunden sind der Samstag und der Sonntagmorgen besonders schöne Wintersporttage.

Skigebiet Willingen, KöhlerhagenRodeln

Rodeln bieten die Skigebiete an sieben beschneiten Pisten an. Aufgrund der stärkeren Nachfrage werden am Wochenende weitere Rodellifte öffnen, die während der Woche geschlossen sind. Das Angebot soll am Wochenende auf bis zu zehn Anlagen wachsen. Zusammen mit wenigen Zentimeter Neuschnee wird auf den Bergen genug Schnee vorhanden sein, sodass auch das Rodeln in der Landschaft möglich. Infos zu Rodelliften www.wintersport-arena.de

Langlauf

Etwa 3 Zentimeter Neuschnee und frostige Nächte lassen das Langlaufangebot zwar nicht deutlich wachsen, verbessern aber die Bedingungen. Die Loipenskigebiete erwarten für das Wochenende an die 70 Loipenkilometer. Je nach Höhenlage und Schneelage sind gute bis sehr gute Bedingungen zu erwarten.

Beim Langlauf gibt es keine Ticketlimitierungen, die Betreiber bitten aber darum, freiwillig Loipentickets zu kaufen. Onlineshop: www.nordicsport-arena.de

Winterwandern

Ein schönes, trockenes und frostiges Wochenende kündigt sich an. Schon am Freitag lockert die Wolkendecke auf und die Sonne lässt sich hin und wieder blicken. Insbesondere der Samstag und der Sonntagmorgen eignen sich mit vielen Sonnenstunden gut zu einer kleinen Wanderung durch die Bergwelt unter leicht überzuckerten Bäumen hindurch.

Flutlicht

In der aktuellen Woche und über das Wochenende hinweg können Gäste nach Sonnenuntergang in einigen Gebieten skifahren und rodeln. Flutlichtskiangebote sind:

Skiliftkarussell Winterberg jeden Dienstag und Freitag skifahren

Skidorf Neuastenberg Postwiese jeden Mittwoch, Freitag, Samstag skifahren

(Freitag und Samstag auch rodeln)

(Freitag und Samstag auch rodeln) Eschenberg-Lifte Niedersfeld Sa rodeln

Wetter

In der Nacht zu Freitag gehen die Niederschläge in Schnee über. Rund 3 Zentimeter Neuschnee sollen auf den Bergen fallen. Bis Sonntagmorgen herrscht Dauerfrost in den Höhenlagen. In der Nacht zu Samstag machen Tiefsttemperaturen von bis minus 5 Grad einige Stunden Schneeproduktion möglich.

Zweite Hochsaison steht bevor

Der Februar ist mit den niederländischen Krokusferien und dem deutschen Karneval die zweite Hochsaison der Wintersportorte. Zwar erschweren Auflagen Gästen aus Hochinzidenzgebieten die Einreise nach Deutschland, was im Wesentlichen die Quellmärkte Niederlande, Belgien und Dänemark betrifft. Möglichen Einbrüchen im Bereich dieser Auslandsmärkte sehen die Liftbetreiber jedoch entspannt entgegen. In den großen Skigebieten sind die Ticketkontingente zum Schutz der Gäste reduziert. Die Wochenenden sind selbst außerhalb der Hochsaison nahezu ausverkauft. Gäste aus den deutschen Quellgebieten an Ruhr, Rhein und Main werden voraussichtlich nach Alternativen zum ausgefallenen Karneval suchen und gern auf Wintersport und Schnee-Erlebnisse nutzen. Wer im Kerngebiet Skifahren möchte, sollte darum sein Ticket rechtzeitig online buchen und auf die kleineren Gebiete ausweichen, sollte es in den großen keine Tickets mehr geben.

Winterrückblick

Der aktuelle Winter war bisher wechselhaft ohne beständige Kältephasen. Im Vergleich der zurückliegenden 30 Jahre gehört er zum milderen Drittel. Zumindest den Hochlagen bescherten die immer wieder aufziehenden Tiefdruckgebiete häufigen Schneefall.

Vor fast genau einem Jahr war ganz Deutschland eine dick mit Schnee bedeckte Winterlandschaft. Mitten im Lockdown bescherten starke Schneefälle bis ins flache Land hinein den Menschen Winterspaß und Wintersport. Besonders ärgerlich für die Liftbetreiber ist der Rückblick auf den überdurchschnittlich kalten und schneereichen Vorwinter – in dem die Gebiete aufgrund des Lockdowns geschlossen bleiben mussten.

Das sieht dieses Jahr anders aus: Der aktuelle Winter ist zwar kein schlechter Winter, doch aufgrund der freiwillig reduzierten Verkäufe und des erhöhten Kontrollaufwands wirtschaftlich wenig ertragreich. Die ersten zwei Lifte liefen in Winterberg am 27. November. Mit über 52 Zentimeter war die Schneelage am Dienstag, 8. Februar, auf dem Kahlen Asten am höchsten. Es gab bisher 31 Tage mit mehr als 20 Zentimeter Schnee. Damit lag die Zahl nur knapp unterhalb des Normalwerts. Auf rund 600 Meter Höhe lagen sie allerdings deutlicher darunter. Gleiches gilt für die Zahl der Frost-, und Dauerfrosttage. In 840 Meter Höhe langen sie bei 66 bzw. 32 Tagen. Aufgrund weitgehend fehlender Hochdruckwetterlagen sind die Frost-, und Dauerfrosttage im Bereich der Täler deutlich unterdurchschnittlich.

Liftbetreiber begrüßen erste Lockerungen

Waren bisher in Nordrhein-Westfalen Kinder bis 15 Jahre immunisierten Personen gleichgestellt, sofern sie noch zur Schule gehen, ist die Altersgrenze jetzt auf 17 Jahre angehoben worden. Damit erfüllen jetzt alle Kinder und Jugendlichen den 2G Status, sofern sie zur Schule gehen. Die Liftbetreiber begrüßen die Gleichstellung von NRW mit Hessen. Dort galt als Altersgrenze von 17 Jahren zuvor schon.

Die 2G Regel in Ladengeschäften gilt zwar weiter, doch die Pflicht, jeden einzelnen Kunden zu kontrollieren, ist erlassen worden. In NRW zumindest müssen noch Stichprobenkontrollen vorgenommen werden. Für die Verleiher in den Skigebieten ist dies eine große Erleichterung.

Die Liftbetreiber sehen die aktuelle Entwicklung als erste Schritte und hoffen auf weitere Lockerungen. Auch die Diskussion über den Wegfall der Maskenpflicht im Freien führe grundsätzlich in die richtige Richtung. Die Gäste seien grundsätzlich verständnisvoll. Oftmals werde aber nach der Abfahrt vergessen die Maske wieder aufzusetzen. Ein Wegfall der ständigen Kontrollen und Ermahnungen wäre eine wesentliche Erleichterung. An der frischen Luft sei das Infektionsrisiko gering. Wer sich selbst dennoch schützen wolle, könne dies jederzeit durch eine FFP2-Maske tun.

The Takeover 3 // Görls Shred

The Takeover 3 // Görls Shred ist ein Funpark Event von Girls für Girls und alle Anderen. Getreu ihrem Motto „STAY WILD AND ON TARGET!“ wollen sie es In der dritten Takeover Version richtig krachen lassen. Auf der Kappe im Skiliftkarussell haben die Mädels einen kleinen aber feinen Funpark aufgebaut. Easy Tubes, kleine Rails und Boxen sind vorhanden. Genau die richtige Größe, für Alle, die entspanntes Shredden lieben. Erstmals findet der Takeover // Görls Shred in Kombination mit dem Burton Kids Riglet Park statt. Im Burton Riglet Park lernen Kids ab 3 Jahre das snowboarden spielerisch. Sanfte Rampen und kleine Boxen sind der ideale Spielplatz. Material und Ausrüstung können Kids und Eltern vor Ort gratis leihen. Natürlich sind auch Ski erlaubt.

Am 12.02.2022 10 Uhr bis 16.30 Uhr

Auf der Kappe im Skiliftkarussell Winterberg

Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Wer den Lift nutzen möchte, muss sich rechtzeitig ein Litticket sichern

Auflagen und Empfehlungen

In den Skigebieten und Verleihen gilt die 2G-Regel: geimpft oder genesen.

In der Gastronomie gilt die Regel 2G+: geimpft oder genesen UND getestet oder geboostert.

Ausgenommen sind Kinder bis 17 Jahre aufgrund der Tests im Rahmen der Schulpflicht.

Es erfolgen Kontrollen. Um den Ablauf einfach und zügig zu gestalten, sollten die Gäste ihr Zertifikat (App oder Beleg im Original) und ihren original Personalausweis jederzeit bereit halten. Kopien können nicht akzeptiert werden.

In den Liften und in allen Wartebereichen herrscht Maskenpflicht (OP oder FFP2). Schals gelten nicht als Maske.

Tickets werden vorwiegend online verkauft. Die Skigebiete behalten sich vor, die Besucherzahlen zu begrenzen. An den Tageskassen werden nur so lange Tickets verkauft, bis die selbst gesetzten Kontingente aufgebraucht sind.

Onlineshops gibt es auf den Webseiten der größeren Skigebiete. Die kleineren Skigebiete begrenzen die Besucherzahl über die Parkplätze und Zuwege direkt vor Ort.

Die Skigebiete empfehlen den Gästen dringend, KeyCards zu nutzen. Diese sind in den Onlineshops der Webseiten einmalig zu bestellen, danach jederzeit wieder aufladbar und in allen Skigebieten mit StarJack Onlineshop nutzbar. Die StarJack KeyCard ermöglicht direkten Zutritt ins Skigebiet ohne zur Kasse zu gehen. Sie befreit aber nicht von der Kontrolle. Ebenfalls nutzbar sind Skidata KeyCards. In einigen Skigebieten gibt es noch Mehrwegkarten auch diese sind online aufladbar.

Mehrtageskarten ab drei Tage sind online nur über KeyCards buchbar.

Veranstaltungen

12.02. The Takeover 3 // Görls Shred meets Burton Riglet Park, Skiliftkarussell, Kappe

26.-27.02. Rainbow Jam, Postwiesenpark Neuastenberg

Alle Veranstaltungen finden unter Auflagen statt. Änderungen sind vorbehalten

Information: Die Wintersport-Arena Sauerland ist ein Zusammenschluss der Skigebiete in den Kreisen Hochsauerland, Siegerland-Wittgenstein, Olpe und der Gemeinde Willingen. Durch gemeinsame Vermarktung, stetige Qualitätsverbesserung des Wintersportangebots und Optimierung der Schneesicherheit hat sich die Region seit 2001 zur bedeutendsten Wintersportregion nördlich der Alpen entwickelt. Insgesamt wurden seitdem rund 125 Millionen Euro in den Ausbau der Angebote investiert. Weitere Informationen unter www.wintersport-arena.de. Die Nordicsport Arena ist der nordische Sportbereich der Wintersport-Arena Sauerland. Einsteiger wie Profis finden hier hochwertige Winter- und Sommer-Sportangebote. Vielfältige, sorgfältig vermessene und beschilderte Strecken mit hohen Qualitätsstandards für Nordic Walking, Nordic Blading, Skiroller, Skiken, Skilanglauf und Schneeschuhlaufen.

