IHK informiert zum neuen Regionalen Wirtschaftsförderungsprogramm

Die IHK Arnsberg informiert über das „Regionalen Wirtschaftsförderungsprogramm NRW (RWP)“

brilon-totallokal: IHK: m Hochsauerlandkreis können seit dem 1. Januar 2022 gewerbliche Investitionen zur Schaffung und Sicherung von Dauerarbeitsplätzen durch Investitionszuschüsse aus dem „Regionalen Wirtschaftsförderungsprogramm NRW (RWP)“ unterstützt werden. Die IHK Arnsberg informiert in Kooperation mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis am Dienstag, den 22. Februar 2022 um 16.00 Uhr über das RWP. In der digitalen Informationsveranstaltung werden Experten der NRW.BANK die Förderbedingungen und das Antragsverfahren erläutern.

Für eine Förderung kommen vor allem überregional agierende Unternehmen aus der Industrie, der Hotellerie und aus bestimmten Dienstleistungsbereichen in Betracht. Der Umfang der Förderung ist abhängig von der Art des Vorhabens und der Größe des Unternehmens. Grundsätzlich erhalten kleine Unternehmen höhere Fördersätze als mittlere Unternehmen. Für Großunternehmen ab 250 Mitarbeitern kommt das RWP in der Regel nicht in Betracht. Eine Förderung ist ab einer Investitionssumme von 150.000 Euro möglich.

Die Anmeldung zur Infoveranstaltung ist auf www.ihk-arnsberg.de/rwp-info möglich.

Quelle: Industrie- und Handelskammer Arnsberg, Hellweg-Sauerland

