Schützen spenden für Opfer der Flutkatastrophe

Stadtschützenverband Brilon spendet 2000€

brilon-totallokal: Brilon: Der Stadtschützenverband Brilon konnte am vergangenen Samstag dem Bürgermeister Dr. Christof Bartsch eine Spende in Höhe von 2000 € überreichen. Das Geld geht an die betroffenen Menschen in der Region Bad Münstereifel, welche von der Flutkatastrophe im Sommer betroffen waren.

Die Spende wurde auf der letzten Stadtverbandsversammlung, welche der Heimatverein Altenbrilon ausgetragen hat, gesammelt. An dieser Stelle geht der Dank vor allem an alle angeschlossenen Schützenvereine des Stadtschützenverbandes Brilon.

Bei dieser Versammlung wurde einstimmig beschlossen, dass ein Teil des städtischen Zuschusses, welche die Schützenvereine jährlich erhalten, als Spende übergeben wird.

Ebenso tragen die Einnahmen aus dem Getränkeverkauf der Versammlung in Altenbrilon und freiwillige Spenden der Anwesenden in Form einer Hutsammlung zum Gesamtbetrag bei. Der Bürgermeister Herr Dr. Bartsch rundete die Hutsammlung dann sogar noch auf.

Bild von rechts nach links: Tobias Tilli, Willi Mengeringhausen, Dr. Christof Bartsch, Olaf Karte, Jan-Steffen Hentschel

Fotocredits: Stadtschützenverband Brilon

Quelle: Stadtschützenverband Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon