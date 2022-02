KfW-Förderreport 2021

158,9 Millionen Euro Förderungen gehen in den HSK

brilon-totallokal: Hochsauerlandkreis: Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) hat den heimischen SPD Bundestagsabgeordneten Dirk Wiese über die Förderung von Mittelstand, kommunaler und sozialer Infrastruktur und Privathaushalten im Hochsauerlandkreis informiert.

Die Förderzusagen für den Hochsauerlandkreis liegen bei 189,9 Millionen Euro. Davon fließen 64 Millionen in den Mittelstand, 2,7 Millionen in die soziale und kommunale Infrastruktur und der größte Anteil mit 92,2 Millionen fließt in private Haushalte im Sauerland.

„Ich freue mich sehr, dass wieder so viele Fördergelder in den HSK fließen. Die 6,5 Millionen Euro, die als Kinderbaugeld über die Förderung für den HSK abgerufen wurden freuen mich besonders, da darüber junge Familien dabei unterstützt werden, sich ihre Zukunft im Sauerland aufzubauen. Die Spitzenreiter sind der Unternehmenkredit-Corona über 24,9 Millionen Euro und die energetische Sanierung von Wohngebäuden als Effizienzhaus mit 27,5 Millionen Euro. Das sind wichtige Bausteine für gute Wohnmöglichkeiten im privaten Raum und die Überwindung der Konsequenzen der Corona-Pandemie in der Wirtschaft.“, so Dirk Wiese über die Förderungen im HSK.

Zuletzt war die KfW55-Förderung vorzeitig gestoppt worden, was zu Kritik von Baufirmen und Privatpersonen geführt hatte. Das SPD-Bauministerium unter Klara Geywitz hat aber bereits angekündigt, dass der stärkere KfW40-Standard wieder gefördert werden soll und auch bis zum 24. Januar bewilligungsreif beantragte Förderungen noch bewilligt werden. „Wir haben uns als SPD sofort dafür eingesetzt, dass die Antragsteller nicht alleine gelassen werden und ich bin froh, dass wir mit dieser schnellen Lösung das Vertrauen wiederherstellen konnten“, so der SPD-Bundestagsabgeordnete Dirk Wiese.

