Praxisbezogene Abschlussarbeiten ausgezeichnet

Verein der Freunde und Förderer der Fachhochschule Südwestfalen in Meschede prämiert hervorragende Abschlussarbeiten

brilon-totallokal: Meschede: Der Verein der Freunde und Förderer der Fachhochschule Südwestfalen hat auf seiner Mitgliederversammlung Anfang Februar vier hervorragende Abschlussarbeiten ausgezeichnet. Auf der Online-Veranstaltung überreichte Vorstandsvorsitzender Andreas Güll virtuell Urkunden und Prämien an die Studierenden der Fachhochschule Südwestfalen in Meschede.

Maschinenbaustudent Maximilian Köster beschäftigte sich in seiner Masterarbeit mit der Entwicklung eines neuartigen Klein-Rechens, mit dem sich Mikroplastik aus Gewässern filtern lässt. Die Bachelorarbeit von Daniel Gierse drehte sich um das Thema Deep Learning, einer besonderen Klasse maschineller Lernverfahren. Gierse entwickelte eine Methode, mit der sich Videodaten von Crash Tests eines Automobilherstellers im Hinblick auf die Sicherheit der Fahrzeuginsassen auswerten lassen.

Als Studentin des Masterstudiengangs Strategisches Management ging Lisa-Marie Pütz in ihrer Abschlussarbeit der Frage nach, wie sich der Design Thinking Ansatz als Innovationsinstrument in mittelständischen Unternehmen einsetzen lässt, um digitale Herausforderungen zu meistern. Wirtschaftsstudentin Verena Hagen entwickelte in Ihrer Bachelorarbeit ein Kalkulationsmodell für ein Maschinenbauunternehmen mit vertikal ausgedehnter Produktion.

Alle durch den Verein prämierten Arbeiten weisen Inhalte auf, die sich als besonders praxisbezogen erwiesen haben. Für eine Auszeichnung müssen Schwierigkeitsgrad und Benotung erheblich über dem Durchschnitt liegen. Die Auszeichnungen sind mit jeweils 500 Euro dotiert. Auch für Lehrende gab es eine Auszeichnung: Studierende der Fachhochschule Südwestfalen in Meschede nominierten die Koordinatorin des Lernzentrums für Ingenieur-Mathematik Daniela Erhard für ihr Engagement in Lehre und Betreuung der Studierenden.

Bild: Ausgezeichnet für ihre Abschlussarbeiten (v.l.): Daniel Gierse, Verena Hagen, Maximilian Köster und Lisa-Marie Pütz

