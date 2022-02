Team „Ahatsuki“ holt sich den Sieg

Preisübergabe zum Planspiel Börse der Sparkasse Hochsauerland

brilon-totallokal: Brilon: Zum 39. Mal veranstalteten die Sparkassen das Planspiel Börse im Rahmen ihres öffentlichen Auftrags zur Finanzbildung. Hierbei werden durch Depots mit einem virtuellen Startkapital die Teilnehmenden im Hinblick auf die persönlichen Finanzplanungen mit den Kapitalmärkten und dem aktuellen Wirtschaftsgeschehen vertraut gemacht.

Nach 17 aufregenden Wochen endete jetzt der Wettbewerb rund um das Planspiel Börse. In Deutschland haben über 98.000 Schüler/-innen, Studierende, Azubis, junge Erwachsene und Lehrer/-innen risikolos beim Börsenspiel ihr Geschick am Aktienmarkt getestet.

Die Sparkasse Hochsauerland war auch mit 210 Schüler/-innen in 70 Teams vertreten.

Besonders erfolgreich war die Schülerinnengruppe „Ahatsuki“ vom Berufskolleg Brilon. Diese konnten ihr Startkapital von 50.000 Euro um 10,94 % auf ca. 55.500 Euro steigern. Mit ihrem Gesamtdepotwert erreichten sie den 1. Platz der Sparkassenwertung. Ihren Depotzuwachs erzielte die Spielgruppe hauptsächlich mit den Aktien der US-Großkonzerne Tesla, Apple und Nike. Auf Bundesebene belegten sie sogar den 13. Platz. Das Mitmachen hat sich gelohnt: Die 10 besten Schulteams konnten sich über die ausgelobten Geldpreise der Sparkasse Hochsauerland freuen.

Sparkassendirektor Ingo Ritter ist von den Ergebnissen der Nachwuchsbroker begeistert: „Wir waren hocherfreut, dass auch im zweiten Pandemiejahr so viele Teilnehmende in dieser Spielrunde mitgemacht haben. Als Sparkasse ist es uns ein zentrales Anliegen, die finanzielle Bildung der jungen Generation in unserem Geschäftsgebiet zu fördern, damit diese in Zukunft eigene Finanzentscheidungen fundiert treffen können.“

Fotocredits: © Sparkasse Hochsauerland

Quelle: Sparkasse Hochsauerland

