Warsteiner gewinnt erfahrenen Getränkeprofi als neuen Handelschef

Marco Schulze wird bei der Warsteiner Gruppe neuer Vertriebsdirektor Handel National. Er kommt von Krombacher

brilon-totallokal: Warstein: Die Warsteiner Gruppe hat einen neuen Vertriebsdirektor Handel National: Zum 1. August 2022 wird Marco Schulze die Verantwortung für das gesamte Handelsgeschäft in Deutschland übernehmen. Schulze, Jahrgang 1971, gilt als exzellenter Branchenkenner. Er kommt von der Krombacher Brauerei Bernhard Schadeberg GmbH & Co. KG und der Schweppes Deutschland GmbH, wo er seit 2002 in unterschiedlichen Positionen tätig war. Zuletzt leitete er als Verkaufsdirektor Handel die nationale Außendienstorganisation und verantwortete Jahresgespräche im Handel sowie Absatz, Umsatz und Budget für die Marken Krombacher, Schweppes, Orangina und Vitamalz in seinem Bereich.

Marco Schulze, wohnhaft in Schöneiche bei Berlin, absolvierte zu Beginn seiner beruflichen Laufbahn eine kaufmännische Ausbildung zum Hotelfachmann. Vor seiner Zeit bei der Krombacher Brauerei arbeitete er knapp 10 Jahre in unterschiedlichen Positionen, zuletzt im Key-Account, Bereich Handel, beim Süßwarenunternehmen Ferrero in Frankfurt am Main.

„Wir freuen uns sehr, dass wir die Position in unserem Unternehmen mit einem Handels- und Vertriebsprofi besetzen können, der den Biermarkt bestens kennt“, sagt Uwe Albershardt, Geschäftsführer Vertrieb und Marketing der Warsteiner Gruppe. „Damit ist unser Management-Team für die kommenden Herausforderungen bestens aufgestellt.“ Das nationale Handelsgeschäft bei der Warsteiner Gruppe wird nach dem Ausscheiden von Michael Grupp Ende Februar vorübergehend von Uwe Albershardt, Geschäftsführer Vertrieb und Marketing, übernommen.

Warsteiner Gruppe Die Warsteiner Brauerei zählt zu den größten Privatbrauereien Deutschlands. Gegründet 1753, ist sie ein Familienunternehmen in neunter Generation. Die Warsteiner Gruppe umfasst die Herforder Brauerei, die Privatbrauerei Frankenheim, die Paderborner Brauerei sowie Anteile an der König Ludwig Schlossbrauerei. Mittlerweile vertreibt Warsteiner ihre Produkte aktiv in über 50 Ländern der Welt.

