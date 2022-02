Geplantes Neubaugebiet in Antfeld

Frühzeitige Bürgerinformation diesmal als Videokonferenz

brilon-totallokal: Olsberg/Antfeld: Ein neues Wohnbaugebiet soll im oberen Bereich der Dorfwiese an der Gemeindeverbindungsstraße in Antfeld auf einer Fläche von rund 4.500 Quadratmetern entstehen. Mit einem ersten städtebaulichen Konzept hat sich der Ausschuss Planen und Bauen der Stadt Olsberg beschäftigt. Beschlossen wurde eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit zur Aufstellung des Bebauungsplanes 285 „Dorfwiese-Nord“ und der Änderung des Flächennutzungsplans. Am Dienstag, 22. Februar, können sich alle Interessierten in einer Videokonferenz über die Planungen informieren, Fragen stellen und Stellungnahmen abzugeben.

Die Videokonferenz startet um 18 Uhr mit der Vorstellung der Änderung des Flächennutzungsplanes in diesem Bereich. In einer zweiten Videokonferenz um 18.30 Uhr geht es um die Aufstellung des Bebauungsplanes in diesem Bereich. Hubertus Schulte, Leiter des Fachbereichs Bauen und Stadtentwicklung, hatte im Ausschuss an die Antfelder appelliert, alle Bauwilligen zu motivieren, sich an der Videokonferenz zu beteiligen und ihre Vorstellungen dort zu äußern.

Die Videokonferenzen werden über das Programm „Cisco Webex Meetings“ erfolgen. Es empfiehlt sich, dieses Programm kostenfrei unter https://www.webex.com/de/downloads.html herunter zu laden. Interessierte Bürgerinnen und Bürger müssen sich unter der E-Mail-Adresse [email protected] bis Montag, 21. Februar, zu der Veranstaltung anmelden. Sie erhalten dann rechtzeitig vor Beginn der Videokonferenz den Meeting-Link per E-Mail. Alle Konferenzteilnehmer haben Gelegenheit, sich zur Planung zu äußern.

Ab Dienstag, 22. Februar, bis Dienstag, 8. März, können interessierte Bürgerinnen und Bürger die Vorentwürfe der Planungen im Rathaus (2. Obergeschoss, Flur zwischen Treppenhaus und Ratssaal) jeweils montags bis donnerstags von 8 bis 12 Uhr, zusätzlich dienstags von 13.30 bis 16 Uhr, donnerstags von 13.30 bis 18 Uhr sowie freitags von 7.30 bis 13 Uhr einsehen. Stellungnahmen zur Planung können bei der Stadtverwaltung Olsberg abgegeben werden.

Dabei gelten beim Besuch im Rathaus die aktuellen Hygiene- und Verhaltensregeln wegen der Corona-Pandemie. Dies sind insbesondere: Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, Einsichtnahme regelmäßig nur durch Einzelpersonen, Desinfektion der Hände beim Betreten des Gebäudes.

Auch im Internet können die Pläne eingesehen werden unter www.olsberg.de/_rathaus/wohnen_bauen/index.php vom 22. Februar bis 8. März eingesehen werden. Stellungnahmen können ebenfalls online abgegeben werden.

