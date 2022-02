Der Bundesfreiwilligendienst (BFD) im Sport

Der KreisSportBund Hochsauerlandkreis sucht im Rahmen der BFD Freiwillige

brilon-totallokal: Hochsauerlandkreis: Der KreisSportBund Hochsauerlandkreis e.V. (KSB HSK) ist seit 2015 anerkannte Einsatzstelle für den Bundesfreiwilligendienst (BFD) im Sport. Für den Zeitraum vom 01.09.2022 bis zum 31.07.2023 bietet der KSB HSK den Bewerber: innen ein abwechslungsreiches und sportliches Tätigkeitsfeld an. Hauptarbeitsplatz ist die Geschäftsstelle des KSB HSK in Bestwig; darüber hinaus wird durch Übungsleitertätigkeiten in Schule und Sportverein praktische Erfahrung gesammelt. Die notwendige Übungsleiter C-Lizenz können die Freiwilligen zusätzlich kostenfrei beim KSB HSK erwerben. Die Dienstzeit wird zudem als Wartezeit bei der Studienplatzvergabe angerechnet.

Am 16.03.2022 ab 17 Uhr findet eine digitale Sprechstunde zum Thema BFD im Sport statt. Hier erhalten Interessierte nützliche Infos und können Fragen stellen. Anmeldungen zur Sprechstunde sowie Bewerbungsunterlagen bitte an: [email protected]

Bewerbungsfrist ist der 31.03.2022.

Quelle: KreissportBund Hochsauerlandkreis e.V.

