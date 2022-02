Marie und Luise am Start zur 1. WM Qualifikation im Rhönradturnen

Am vergangenen Wochenende durften gleich zwei Rhönrad-Turnerinnen aus Brilon an der ersten Qualifikation zum Weltmeisterschaftskader teilnehmen. In Illerkirchberg (bei Senden) gingen die 13 besten Turnerinnen aus ganz Deutschland an den Start. Um hierher zu kommen, mussten die Mädchen besonders gut bei den Deutschen Meisterschaften abschneiden, für die sie Corona bedingt nur wenige Wochen trainieren konnten. Umso stolzer waren die Trainerinnen Leonie Kienz und Silvia Rummel, dass es gleich zwei Turnerinnen aus ihrem Team geschafft haben. Die mögliche Dritte, Anna Abeler hatte bei den deutschen Meisterschaften leider großes Pech, sodass sie die Qualifikation um nur 0.05 Punkte verfehlte.

In einer ganz neuen Turnhalle unter guten Bedingungen verlief das Einturnen sehr gut. Marie und Luise konnten sich schnell an die neuen Räder und den Boden eingewöhnen. Der Wettkampf begann mit der Disziplin Sprung. Marie musste als erste Turnerin der Gruppe ran. Sie zeigte einen sehr ordentlich geturnten Bück-Salto. Luise sprang einen noch schwierigeren Sprung mit halber Schraube, den sie ohne größere Abzüge in den Stand beenden konnte und der mit einer guten Wertung belohnt wurde.

Vor der Spirale waren beide besonders aufgeregt. Einige neue Schwierigkeitsteile sollten heute zum ersten Mal gelingen. Marie zeigte Nerven und turnte eine perfekte Spirale Kür. Anschließend sagte sie über beide Ohren grinsend: „So gut hat es noch nie beim Wettkampf oder im Training geklappt!“ Luise erlag ihrer Aufregung und hatte direkt bei der ersten Übung einen Sturz, der es ihr schwer machte, die Übung zu Ende zu turnen.

Nach anfänglicher Enttäuschung konnte Luise ihre Leistung bei der Gerade Kür noch gut abrufen und erhielt fast 10 Punkte! Marie jedoch hatte durch einen Flüchtigkeitsfehler ebenfalls einen Sturz, sodass sie sich in der Gerade Kür nicht gegen die starke Konkurrenz durchsetzen konnte.

Am Ende erreichte Marie den hervorragenden 7. Platz und Luise den 13. Platz. Damit hat es Marie als erste Turnerin aus Brilon geschafft, einen heiß begehrten Startplatz bei der 2. WM-Qualifikation zu ergattern. Diese wird am 12.3.22 in Leverkusen stattfinden. Wir drücken ihr die Daumen!

Lokale Wettkämpfe

Gute Nachrichten gibt es auch für alle anderen TurnerInnen aus Brilon: Am letzten März Wochenende starten nach 2,5 Jahren Corona Pause endlich wieder die ersten Wettkämpfe mit dem 1. Kaderpokal zum Deutschland-Cup (Landesklasse) und den NRW Meisterschaften (Bundesklasse).

Talent-Sichtung

Falls durch den Artikel dein Interesse am Rhönradturnen geweckt wurde: Am 29.4.22 ist eine Talent-Sichtung für alle interessierten Kinder zwischen 5 und 8 Jahren in der Vierfachturnhalle in Brilon geplant. Wir bitten um vorherige Anmeldung, ausschließlich per Mail unter [email protected]

Quelle: Silvia Rommel, Röhnradturnen-Ski-Club Brilon e.v.

Bild: Luise (oben) und Marie mit ihren Trainerinnen Leonie Kienz (li) und Silvia Rummel / Foto: Bart Treuren für den Skiclub Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon