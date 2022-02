Solidarisch, nachhaltig, lecker

Apfelaktion der youngcaritas Brilon Die gute Ernte bringt 514 Euro für die Flutwasserhilfe Solingen

brilon-totallokal: Brilon / Paderborn / Solingen: „Die gute Ernte“-Apfelaktion wurde jetzt von den Akteurinnen der youngcaritas Brilon mit der Spendenübergabe in Höhe von 514 Euro an die Flutwasserhilfe Solingen abgeschlossen. „Jetzt sagen wir noch einmal Dankeschön an alle Beteiligten“, sagt Nadine Gebauer, Koordination youngcaritas Brilon. Beteiligt hatten sich an der „Guten Ernte“ ganz viele Bürger mit ganz verschiedenen Angeboten.

Blick auf die Gemeinschaftsaktion: Zu Beginn hatten im vergangenen Spätsommer Bürger*innen aus Brilon, Altenbüren, Gudenhagen und Nuttlar ihre Apfelbäume zur Ernte durch die youngcaritas freigegeben. Das geerntete Obst wurde dann nach Paderborn in das Berufsförderzentrum „In Via St. Lioba“ gebracht, um zu Apfelmus und Gelee verarbeitet zu werden. Fünf Kisten voller Einmach-Gläser hatte das youngcaritas-Team zurück nach Brilon geholt, um die regionalen Apfelprodukte gegen Spenden abzugeben. Spendenziel: die Flutwasserhilfe Solingen. Dort engagiert sich Anwohnerin und Caritas-Fluthilfe-Koordinatorin Stephanie Kalter ganz konkret für die betroffenen Menschen vor Ort.

Für die Spendenübergabe besuchte Stephanie Kalter die youngcaritas Engagierten in Brilon. Der Erlös in Höhe von 514 Euro ergibt sich aus der gemeinnützigen Vermarktung der Apfelprodukte in Hohe von 249 Euro sowie aus der Gemeinschaftsspende der Teams vom Ambulant Betreuten Wohnen der Caritas Brilon. Sie verzichteten auf Weihnachtsgeschenke und spendeten so 265 Euro.

„Mit dem Geld werden wir in Solingen konkrete Einzelfallhilfe für Flutopfer leisten und einen Teil in gemeinschaftsförderende Projekte geben“, bedankte sich Stephanie Kalter. Beim ersten persönlichen Treffen im Freien wurde auch eine Abmachung getroffen: „Wir Sauerländer bleiben in Kontakt mit den Solingern und werden gemeinsam weitere Aktionen durchführen. Wir wollen Gutes bewirken, und zwar nachhaltig für Menschen und Umwelt“, betonte Nadine Gebauer.

youngcaritas Brilon: Solidarisch, nachhaltig, gemeinsam Gutes tun

Bild: Youngcaritas Brilon steht für die gute Sache: Christina Groß, Stephanie Kalter, Lara Matthias und Nadine Gebauer bei der Spendenübergabe für die Flutwasserhilfe Solingen. Neben den 249 Euro aus dem Apfelprodukteverkauf haben die Teams vom Ambulant betreuten Wohnen weitere 265 Euro gespendet.

