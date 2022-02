Steuererklärung leicht gemacht

Besuchen Sie die kostenlosen Webinare des Bundes der Steuerzahler

brilon-totallokal: Düsseldorf/HSK: Mit jedem Jahr bittet der Fiskus die Rentner stärker zur Kasse, denn mit jedem Jahr müssen sie einen größeren Teil ihrer Rente versteuern. Der Bund der Steuerzahler NRW lässt die Rentner mit der Flut an immer neuen und stets komplizierteren Regelungen nicht allein.

Bestellen Sie unseren kostenlosen Ratgeber „Steuererklärung für Senioren 2021“, telefonisch unter 0211 99175-42. Er führt Sie Schritt für Schritt durch den Formulardschungel. Besuchen Sie auch unser Webinar am Freitag, 18. Februar, von 15-16.30 Uhr. BdSt-Steuerexperte Hans-Ulrich Liebern hat seinen bekannten und beliebten Vortrag zur Rentenbesteuerung in ein Corona-gerechtes Onlineformat gebracht. Er informiert über die Steuererklärung und beantwortet Fragen im Chat. Melden Sie sich per E-Mail an unter [email protected] und erhalten Sie den Zugangslink. Auch das Webinar ist kostenfrei.

