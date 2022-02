Planungen zum Wohnmobil-Stellplatz

Stadt Olsberg informiert per Videokonferenz

brilon-totallokal: Olsberg: Der Wohnmobil-Stellplatz am AquaOlsberg ist beliebt und wird gut genutzt. Zahlreiche Wohnmobilisten nutzen ihren Aufenthalt auch, um in Olsberg einzukaufen oder die örtliche Gastronomie zu nutzen. Der Ausschuss Planen und Bauen hat beschlossen, ein Verfahren zur Erweiterung des Wohnmobil-Stellplatzes einzuleiten. Deshalb soll der Bebauungsplan Nr. 101 „Stadtzentrum“ geändert werden. Beschlossen wurde auch eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit.

Am Dienstag, 22. Februar, können sich alle Interessierten um 17 Uhr in einer Videokonferenz über die Planung informieren, Fragen stellen und Stellungnahmen abgeben. Die Video-konferenz erfolgt über das Programm „Cisco Webex Meetings“. Das Programm kann kostenlos unter https://www.webex.com/downloads.html/ heruntergeladen werden. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich unter der E-Mail-Adresse [email protected] bis spätestens Montag, 21. Februar, zu der Veranstaltung anmelden. Sie erhalten dann rechtzeitig vor Beginn der Videokonferenz den Meeting-Link per E-Mail. Alle Konferenzteilnehmerinnen und -teilnehmer haben Gelegenheit, sich zu der Planung zu äußern.

Zudem liegt die Planung zur Einsichtnahme von Dienstag, 22. Februar, bis einschließlich Dienstag, 8. März, im Rathaus (2. Obergeschoss, Flur zwischen Treppenhaus und Ratssaal) jeweils montags bis donnerstags von 8 bis 12 Uhr, zusätzlich dienstags von 13.30 bis 16 Uhr, donnerstags von 13.30 bis 18 Uhr sowie freitags von 7.30 bis 13 Uhr aus. Online sind die Plan-Unterlagen auf der Homepage der Stadt Olsberg www.olsberg.de unter dem Punkt „Rathaus – Bauen & Stadtentwicklung – Bauleitpläne im Verfahren“ verfügbar. Sowohl online wie auch direkt im Rathaus können interessierte Bürgerinnen und Bürger in dieser Zeit Stellungnahmen zur Planung abgeben.

Dabei gelten beim Besuch im Rathaus die aktuellen Hygiene- und Verhaltensregeln wegen der Corona-Pandemie. Dies sind insbesondere: Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, Einsichtnahme regelmäßig nur durch Einzelpersonen, Desinfektion der Hände beim Betreten des Gebäudes.

