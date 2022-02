Wohnungsbrand in Olsberg Wiemeringhausen

Einsatzkräfte aus Olsberg-Bigge, Wiemeringhausen, Assinghausen und Niedersfeld rückten aus

brilon-totallokal: Olsberg: Der Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Olsberg – Wiemeringhausen wundert sich in der Vormittagszeit über Brandgeruch im Haus. Installierte Rauchmelder in seiner Wohnung schlagen nicht an. Er verlässt seine Wohnung um nachzuschauen und bemerkt Rauch. Er verständigt die restlichen 3 Bewohner im Haus und wählt den Notruf. Der Bewohner der Brandwohnung im Kellergeschoß wird zunächst als vermisst gemeldet.

Die Leitstelle des Hochsauerlandkreises löst Alarm für die Feuerwehren Olsberg – Wiemeringhausen, Assinghausen, den Löschzug Bigge – Olsberg sowie den Löschzug Winterberg – Niedersfeld aus. 65 Einsatzkräfte rücken mit elf Fahrzeugen an. Unter schwerem Atemschutz wird in die Wohnung vorgegangen und nach dem Bewohner gesucht. Im Verlauf stellt sich heraus, dass dieser bei der Arbeit ist. In der Wohnung brennt es im Schlafzimmer. Das Feuer ist schnell unter Kontrolle, die Räume werden anschließend belüftet. Leider können die beiden Katzen nur tot in der Wohnung aufgefunden werden. Bei dem Feuer kommen keine Personen zu Schaden. Der Rettungsdienst ist mit einem Rettungswagen und Notarzt, die Polizei mit einem Streifenwagen und zwei Beamten vor Ort.

Über die Brandursache und die Höhe des Sachschadens können von der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

