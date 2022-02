Instrumental-Workshops mit Didi Spatz

Einfaches Erlernen Sie Ukulele oder Mundharmonika

brilon-totallokal: Brilon: Am Sonntag, 27. Februar, bietet die VHS in Brilon Workshops zum einfachen Erlernen von Ukulele oder Mundharmonika an. Beides sind Instrumente, die kostengünstig und leicht zu erlernen sind – auch ohne Notenkenntnisse.

Der Workshop für angehende Ukulele-Spieler findet von 11 bis 15 Uhr statt. Bei rechtzeitiger Anmeldung kann ein Instrument ausgeliehen werden. Im Anschluss von 15.30 bis 19.30 Uhr findet der Mundharmonika/Blues Harp-Workshop statt.

Weitere Informationen und Anmeldung bei der VHS in Brilon (Telefon: 02961 6416, E-Mail: [email protected]) sowie im Internet unter www.vhs-bmo.de.

Fotocredits: pexels

Quelle: Astrid Stute – VHS Brilon-Marsberg-Olsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon