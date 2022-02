ROTTLER übernimmt Nachfolge von Franchise-Partner Meinolf Riekes in Brilon

Neues ROTTLER Seh- & Hörzentrum an der Bahnhofstraße 15a in Planung

brilon-totallokal: Brilon: Gute Nachrichten für alle Brilonerinnen und Briloner, die eine Brille, Kontaktlinsen oder ein Hörgerät benötigen. Der Traditionsoptiker ROTTLER steckt aktuell mitten in den Umbauplänen für sein neues Ladenlokal an der Bahnhofstraße 15a in Brilon. Im Mai 2022 wird das neue Seh- und Hörzentrum eröffnen und seinen Kundinnen und Kunden rund um die Themen „gutes Sehen“ und dann ganz neu „gutes Hören“ zur Seite stehen.

Seit rund 30 Jahren steht ROTTLER in Brilon für höchste Kompetenz und Individualität in Sachen Sehen und Aussehen. Da ROTTLER bereits eine langjährige Franchise-Partnerschaft mit Herrn Meinolf Riekes pflegt, hat sich das Unternehmen dazu entschieden, die Nachfolge für die Filiale in Brilon zu übernehmen. ROTTLER-Geschäftsführer Paul Rottler leitet die Geschäfte künftig. Das Wichtigste für die Kundinnen und Kunden ist jedoch, dass ihnen die vertrauten Werte erhalten bleiben – von der gewohnt individuellen Beratung sowie Qualität über die bekannten Ansprechpartner rund um den neuen Filialleiter und Augenoptikermeister Oliver Behle, bis hin zu unseren umfassenden Serviceleistungen.

Neues Ladenlokal eröffnet ab Mai 2022

Derzeit plant ROTTLER den Umbau des neuen Ladenlokals an der Bahnhofstraße 15a. Ab Mai 2022 steht der Augenoptiker mit Stammsitz in Arnsberg-Neheim seiner Kundschaft getreu dem Firmenmotto „ROTTLER macht glücklich“ noch besser zum Thema Sehen zur Seite. Zukünftig erwartet die Kundinnen und Kunden eine noch größere Auswahl an Markenfassungen. Von großen Oversized-Brillen, Hippie Style, der klassischen Pilotenbrille, rund, eckig, schlicht und ausgefallen – ROTTLER bietet alle Formen und Farben, um den Kunden perfekt in Szene zu setzen und die Individualität jedes einzelnen Menschen hervorzuheben. „Bei mehr als 1.000 Fassungen findet bestimmt jede Kundin und jeder Kunde seine neue Lieblingsbrille“, sagt Paul Rottler mit Blick auf das Sortiment. „Die individuelle Beratung steht bei uns an erster Stelle. Wir sind Augenoptiker aus Leidenschaft und passen unsere Beratungsbereiche an die Bedürfnisse unserer Kundschaft an“, so der Geschäftsführer weiter. „Selbstverständlich beachten wir dabei alle Hygiene- und Schutzrichtlinien.“

Darüber hinaus beweist ROTTLER, dass Premium-Qualität nicht teuer sein muss und bietet superentspiegelte Marken-Gläser von HOYA & ZEISS zu günstigen Paarpreisen an – und das Beste dabei, die Kundinnen und Kunden erhalten ab sofort eine zweite Brille in gleicher Glasqualität im Paket inklusive. Das Spektrum reicht dabei von Einstärken- über Gleitsichtgläser bis hin zu Sonnenschutz-, Sport- und Arbeitsplatzgläsern.

Brandneu: ROTTLER Hörzentrum

Im zukünftigen Ladenlokal an der Bahnhofstraße 15a wird ab Mai 2022 zudem ein neues modernes ROTTLER-Hörzentrum entstehen, in dem die Kunden kompetent in allen Fragen rund um das Thema Hören beraten werden. Während des Besuchs nehmen sich die Hörakustikerinnen und Hörakustiker viel Zeit und sprechen individuell über das jeweilige Hörvermögen und wie es sich mit der Zeit verändert hat. „Dabei sind wir erst zufrieden, wenn wir unsere Kundinnen und Kunden getreu unserem Firmenmotto rundum glücklich gemacht haben“, sagt Paul Rottler. „Das ist unser Anspruch, und zwar tagtäglich.“

Die ROTTLER-Gruppe: Familienunternehmen mit Fachkompetenz Die Geschichte des Unternehmens begann 1946, als Maria und Paul Rottler sen. ihren ersten Augenoptikerbetrieb in der Hauptstraße 3 in Neheim eröffneten. Von Anfang an im Unternehmen dabei: ihre drei Kinder Paul jr., Peter und Martha. Nachdem sowohl Paul jr. (1976) als auch Firmengründer Paul sen. (1977) versterben, übernimmt Peter Rottler das Ruder und führt es zusammen mit seiner Frau Andrea, ebenfalls Augenoptikermeisterin und zudem Hörgeräteakustikerin, weiter. Mit 21 Jahren ist Peter Rottler damals Deutschlands jüngster Optikermeister. Gemeinsam bauen Andrea und Peter Rottler das Filialnetz weiter aus. 2007 steigt Paul Rottler, Sohn von Andrea und Peter, ins Unternehmen ein. Zu Beginn des Jahres 2015 übernimmt Paul Rottler die Gesamtleitung von ROTTLER und treibt die Expansion nach der gelungenen Unternehmensübergabe weiter voran. Den größten Familienzuwachs gab es dabei im Juli 2019, als ROTTLER den befreundeten Optiker „Pleines Fashion Optik und Akustik“ aus Korschenbroich mit 24 Niederlassungen übernahm. Der Traditionsoptiker und -hörakustiker ROTTLER feierte im Jahr 2021 sein 75-jähriges Bestehen. Derzeit gehört Paul Rottler mit 36 Jahren deutschlandweit zu den jüngsten Geschäftsführern eines familiengeführten Optikers. Aktuell betreibt ROTTLER 98 Fachgeschäfte für Brillen, Kontaktlinsen und Hörgeräte in Nordrhein-Westfalen, Norddeutschland und Süd-Niedersachsen. Dazu gehören drei ROTTLER-Praxen für Augenoptik und Optometrie sowie 46 Hörgeräte-Kompetenzzentren.

