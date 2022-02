MdB Frank Ullrich besucht Sportstätten in Winterberg

Informations-und Gesprächstermine beim Olympiastützpunkt

brilon-totallokal: Winterberg: Der heimische Bundestagsabgeordnete und Fraktionsvize, Dirk Wiese, freut sich auf den Besuch seines Kollegen und Vorsitzenden des Sportausschusses im Bundestag, Frank Ullrich, am 25. Februar 2022.

Gemeinsam mit den beiden SPD-Landtagskandidaten Hubertus Weber und Frank Neuhaus sind Informations-und Gesprächstermine beim Olympiastützpunkt, bei der Veltins EisArena und dem Langlaufzentrum in Westfeld vorgesehen. Dabei geht es neben den Besichtigungen vor allem um die Diskussion mit den Verantwortlichen zur Zukunft der Sportstätten.

„Mit Frank Ullrich, der die Sportstätten in Winterberg noch aus seiner aktiven Zeit als Biathlet in Erinnerung hat, freue ich mich auf die Begegnungen und konstruktiven Gespräche mit Christopher Braun vom Olympiastützpunkt, den Geschäftsführern der Veltins EisArena, Stephan Pieper und Dr. Klaus Drahten, Winfried Stork, dem Präsidenten des Nordrhein-Westfälischen Bob- und Schlittensportverbandes sowie den Betreibern im Langlaufzentrum Westfeld“, so Dirk Wiese.

