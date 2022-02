POL-HSK: Einbruch in Gaststätten

Einbrüche in Gaststätten in Brilon und Schmallenberg

brilon-totallokal: Schmallenberg: Unbekannte Täter schlugen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein Fenster einer Hütte am Burhagener Weg in Brilon ein. Die Täter gelangten durch das Fenster in die Hütte ein und entwendeten diverse Lebensmittel.

Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200

brilon-totallokal: Brilon: In einer Skihütte in Schmallenberg-Schanze wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eingebrochen. Unbekannte Täter hebelten eine Tür zu der Hütte auf und gelangten so in den Innenraum. Sie entwendeten Spirituosen, Lebensmittel und Bargeld. Die Täter konnten unerkannt entkommen. In Schmallenberg-Gellinghausen wurde Freitagmorgen zwischen 00:45 Uhr bis 08:15 Uhr in die dortige Skihütte eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten eine Tür auf und entwendeten Bargeld und Mobiltelefone.

Hinweise richten sie bitte in beiden Fällen an die Polizeiwache in Schmallenberg unter der 02974 / 90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon