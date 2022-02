HEGGEMANN baut Testzentrum für die Luftfahrt

Erstes Projekt im Rahmen des Innovationszentrums am Flughafen Paderborn/Lippstadt

brilon-totallokal: HSK/Paderborn/Lippstadt: Direkt am Flughafen Paderborn/Lippstadt realisiert die HEGGEMANN AG ein Pilotprojekt im Rahmen des Innovationszentrums am heimischen Airport. In einem mehr als 13 Meter hohen Neubau testet das international erfolgreiche Unternehmen ab Sommer 2022 neue Mobilitätskonzepte für die Luftfahrt und komplette Fahrwerksysteme für Flugzeuge. „Mit dieser Investition im hohen sechsstelligen Bereich stärken wir die Zukunftsfähigkeit unseres familiengeführten Unternehmens. Gleichzeitig wollen wir ein sichtbar positives Zeichen für das Innovationszentrum am Flughafen setzen“, betont der Aufsichtsratsvorsitzende Robert Heggemann.

Fluggeräte wie Lufttaxis und Transportdrohnen sowie neuartige Antriebe, die besonders lärm- und emissionsarm sind, werden derzeit überall auf der Welt im Rahmen von vielversprechenden Projekten entwickelt. Als langjähriger Partner der internationalen Luftfahrtindustrie ist HEGGEMANN bereits in viele innovative Projekte bei der Entwicklung und Herstellung komplexer Systeme involviert. Entwicklungsleiter Dr. Thomas Meyer erläutert den Stellenwert des neuen Testzentrums: „Die Möglichkeit, die von uns ausgelegten und gefertigten Strukturen und Fahrwerkssysteme jetzt auch mit einer eigenen Testvorrichtung verifizieren zu können, ist für Unternehmen vergleichbarer Größe weltweit einzigartig und verkürzt die Entwicklungszyklen für unsere Kunden signifikant.“

In dem neuen Testzentrum kann HEGGEMANN ganze Zellen und Strukturen von neuartigen Fluggeräten sowie komplette Fahrwerkssysteme bis zu der Größe eines Airbus A320 Bugfahrwerks testen. Dabei simuliert das Unternehmen im Rahmen der Strukturtests auch Landungen im Normal- und Notfall. Die zu testenden Bauteile und Systeme werden auf einer Höhe von bis zu acht Metern fixiert und mit Gewichten von bis zu 15 Tonnen beaufschlagt. Sobald die gesamte Messtechnik und die Hochgeschwindigkeitskameras eingerichtet sind, kann der Versuch erfolgen. Der Prüfkörper fällt seitlich geführt im freien Fall bis auf eine Messplatte, auf der sämtliche Reaktionskräfte erfasst und über eine eigens programmierte Auswertungssoftware dokumentiert werden. Neben dem eigentlichen Landestoß kann bei Flugzeug-Fahrwerken das Rad im Test mit bis zu 350 km/h angedreht werden, um die real auftretenden Belastungen darzustellen. „Mit diesen Testergebnissen optimieren wir die Entwicklung der Systeme, um bei minimalem Bauteilgewicht die maximale Sicherheit der Passagiere gewährleisten zu können“, bekräftigt Dr. Thomas Meyer.

Bei der Durchführung von Dauerfestigkeitsprüfungen und Umwelttests kooperiert HEGGEMANN mit der LIA Engineering GmbH in Paderborn, einem Spin Off der Universität Paderborn. Ab Sommer 2022 kann HEGGEMANN zusammen mit der zuständigen Luftfahrtbehörde und den Kunden die vom Unternehmen entwickelten Bug- und Hauptfahrwerke testen.

„Diese Investition in unseren Standort am Flughafen Paderborn/Lippstadt ist ein wesentlicher Meilenstein bei der zukünftigen Ausrichtung unseres Unternehmens. Sie stellt gleichzeitig einen ersten Schritt in ein neues Geschäftsfeld dar, mit dem wir zukünftig als Anbieter von Testdienstleistungen für unsere internationalen Kunden auftreten werden“, macht Robert Heggemann deutlich.

Flughafen Paderborn/Lippstadt

Der Flughafen Paderborn/Lippstadt ist der Heimathafen für Urlaubs- und Geschäftsreisende aus Ostwestfalen-Lippe, Südwestfalen sowie den angrenzenden Regionen in Hessen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Zum Leistungsangebot gehören neben Linien- und Touristikflügen auch Business- und Privatcharterverkehre sowie Luftfracht.

Fotocredits: Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH

Quelle: Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon