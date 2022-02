Online-Veranstaltung: Seiteneinstieg ins Lehramt

Immer mehr Erwerbstätige interessieren sich für den Einstieg ins Lehreramt

brilon-totallokal: Hochsauerlandkreis: Nicht nur aufgrund der starken Nachfrage nach weiteren Lehrkräften interessieren sich immer mehr Erwerbstätige für den Seiteneinstieg ins Lehramt. Die Veranstaltung am 23. Februar findet in Kooperation mit dem Berufsinformationszentrum (BiZ) Paderborn sowie dem Landesprüfungsamt NRW statt und gibt einen Überblick, wie ein Seiteneinstieg realisiert werden kann. Aufgrund der Corona-Pandemie findet diese Veranstaltung in der Zeit von 16.00 bis 17.30 Uhr digital im virtuellen Raum über Skype for Business statt.

Eine Anmeldung beim BiZ in PADERBORN ist per E-Mail [email protected] erforderlich. Die Anmeldedaten werden dann per E-Mail übersand.

Quelle: Agentur für Arbeit Meschede-Soest

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon