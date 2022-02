HSK-Impfangebot: Body-Glitzer-Tattoo-Aktion bei Kinderimpfungen

Weitere BionTech-Aktionen in Schmallenberg, Meschede, Brilon und Arnsberg

brilon-totallokal: Hochsauerlandkreis: Die Koordinierende Covid-Impfeinheit des Hochsauerlandkreises wirbt zu Karneval mit einer Body-Glitzer-Tattoo-Aktion für Kinder in Schmallenberg am Mittwoch, 23. Februar.

Ein Body-Glitzer-Tattoo ist nicht nur ein Hingucker im Sommer, sondern ein besonderes Schmuckwerk für Karneval. Es hält mehrere Tage und kann bei Bedarf jederzeit problemlos wieder abgelöst werden. Der Kleber ist ein spezieller Hautkleber und absolut hautverträglich. Als Glitter wird nur hochwertiger Glitzer ohne Metallpartikel verwendet. Und das Impfteam ist sich einig, es dient der guten Sache: mit einer Impfung gegen das SARS-CoV-2 Virus schützen wir unsere Lieblingsmenschen und uns selbst. Da macht auch Karneval wieder Freude.

Eine vorherige Terminbuchung für die Kinderimpfung ist nicht notwendig, kann aber unter www.hochsauerlandkreis.de; Stichwort „Impf-Termine“ gebucht werden.

Die Kinder-Karnevalaktion findet statt am:

23.02.2022 Schmallenberg, Stadthalle, Paul-Falke Platz 6, 15 bis 17 Uhr.

„BionTech für alle – so lange der Vorrat reicht!“- heißt es auch in dieser Woche wieder. Das Angebot richtet sich an alle Impfwilligen für die Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen. An folgenden Tagen findet die Aktion statt:

23.02.2022 Schmallenberg, Stadthalle, Paul-Falke Platz 6, 14-18:30 Uhr

23.02.2022 Meschede, Schützenhalle St.Georg, Schützenstr. 37, 14-18:30 Uhr

26.02.2022 Brilon, Schützenhalle, Altenbürener Str. 19,12-18 Uhr

26.02.2022 Arnsberg-Hüsten, Kulturzentrum, Berliner Platz 5, 12-18 Uhr

HSK/Dr. Ortwin Ruland

Quelle: Carolin Fisch – Pressestelle Hochsauerlandkreis

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon