Kochkurs für Menschen ab 60 Jahre

Wie bleibe ich im Alter in Form? Was braucht der Körper in dieser Lebensphase?

brilon-totallokal: Soest: Diese Aspekte werden in einem besonderen Kochkurs der Evangelischen Frauenhilfe in Westfalen e.V. in der Soester LeibSeeleKüche direkt praktisch beantwortet mit Hilfe der Hauswirtschaftsmeisterin Ulrike Bracht. In einer kleinen Gruppe werden am Samstag, 19. März 2022 von 14:00 bis 17:00 Uhr Menschen ab 60 Jahre einfache und leckere Gerichte und Getränke miteinander zubereiten – und zwar im Handumdrehen und natürlich mit saisonalen und regionalen Lebensmitteln. Anschließend wird dann in gemütlicher Runde natürlich auch lecker und gesund zusammen gegessen. Neben den Referenzwerten der Deutschen Gesellschaft für Ernährung geht es vor allem um Empfehlungen für die Lebensmittelauswahl einer gesundheitsfördernden und nachhaltigen Verpflegung. Der Kochkurs kostet 5 € und wird gefördert von der Deutschen Postcode Lotterie.

Information und Anmeldung bei: Evangelische Frauenhilfe in Westfalen e.V., Postfach 13 61, 59473 Soest, Telefon: 02921 371-230, e-Mail: [email protected], www.frauenhilfe-bildung.de

Quelle: Evangelische Frauenhilfe in Westfalen e.V. / Bild: AdobeStock 223081114

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon