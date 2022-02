Online-Bilderbuchkino am 3. März um 15.30 Uhr und am 4. März um 10.00 Uhr

brilon-totallokal: Brilon: Am Donnerstag, den 3. März 2022 lädt die Stadtbibliothek Brilon wieder zum „Online-Bilderbuchkino“ ein. Um 15.30 Uhr liest Steffi Kleinewalter über die Online-Plattform Webex das Bilderbuch „Die Geschichte vom kleinen Siebenschläfer, der nicht aufwachen wollte“ von Sabine Bohlmann und Kerstin Schoene vor.

Der Frühling ist da und die Siebenschläfer erwachen aus ihrem Winterschlaf. Alle, außer einem: dem kleinen Siebenschläfer, der im Herbst viel zu spät ins Bett gegangen ist, und deshalb noch ganz tief schläft. Ein Tier nach dem anderen kommt herbei, um ihn zu wecken, aber was sie sich auch einfallen lassen, der kleine Siebenschläfer will einfach nicht aufwachen.

Am Freitag, den 4. März 2022 wird die digitale Veranstaltung ein weiteres Mal morgens um 10 Uhr angeboten.

Familien, Kindergartengruppen und Betreuungsgruppen, die gerne teilnehmen möchten, melden sich bitte in der Stadtbibliothek Brilon an, entweder telefonisch unter 02961 / 794460 oder per Email unter [email protected] Das Vorleseangebot richtet sich an Kinder im Vorschulalter.

