Die Hauskaufformel: Wieviel Haus kann ich mir leisten?

Lediglich 46 Prozent der Deutschen besitzen Wohneigentum

brilon-totallokal: Brilon: Laut einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov besitzen lediglich 46 Prozent der Deutschen Wohneigentum. 68 Prozent der befragten Nicht-Eigentümer mit Eigentumswunsch nannten fehlendes Eigenkapital als größte Hürde.

In diesem Online-Kurs ab Mittwoch, 2. März, erfahren die Teilnehmenden, wie sie in fünf verschiedenen Schritten ihrem Traum vom Eigenheim näherkommen können. Der Kurs findet an drei Abenden (mittwochs) jeweils von 19 bis 21 Uhr online statt und gibt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Eigenheim. Bei technischen Fragen zum Online-Kurs unterstützt das Team der VHS BMO gern.

Weitere Informationen und Anmeldung bei der VHS in Brilon (Telefon: 02961 6416, E-Mail: [email protected]) sowie online unter www.vhs-bmo.de.

