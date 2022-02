HSK-Impfangebot

Neue Impftermine zwischen dem 28. Februar und 6. März

brilon-totallokal: Hochsauerlandkreis: Die Koordinierende Covid-Impfeinheit des Hochsauerlandkreises hat neue Impftermine für den Zeitraum 28. Februar und 6. März freigeschaltet.

An allen Terminen können auch Kinder geimpft werden. Die neuen Termine sowie die Einwilligungserklärung können Eltern und Erziehungsberechtigte auf der Internetseite des Hochsauerlandkreises unter www.hochsauerlandkreis.de; Stichwort „Impf-Termine“ finden. Das Angebot können Eltern bzw. Erziehungsberechtige mit ihren Kindern auch an den entsprechenden Tagen (abweichend vom grundsätzlichen Buchungszeitfenster) ohne Termin in der Zeit von Montag bis Freitag von 15 bis 17.30 Uhr und am Wochenende von 12 bis 14.30 Uhr vor Ort wahrnehmen.

An folgenden Impfterminen bietet der HSK Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen an:

28.02.2022 Brilon, Schützenhalle, Altenbürener Str. 19, 14 bis 18.30 Uhr

06.03.2022 Brilon, ev. Gemeindehaus, Kreuziger Mauer 2, 11 bis 15 Uhr

02.03.2022 Meschede, Schützenhalle St. Georg, Schützenstr. 37, 14 bis 18.30 Uhr

02.03.2022 Schmallenberg, Stadthalle, Paul-Falke Platz 6, 14 bis 18.30 Uhr

04.03.2022 Arnsberg-Hüsten, Kulturzentrum, Berliner Platz, 14 bis 18.30 Uhr

05.03.2022 Arnsberg-Hüsten, Kulturzentrum, Berliner Platz, 11 bis 15 Uhr

Quelle: Carolin Fisch – Pressestelle Hochsauerlandkreis

