Mittendrin statt nur dabei: Crewmitglied werden beim BIKE Festival

Veranstalter suchen Streckenposten – Gutes tun und Spaß dabei haben

brilon-totallokal: Willingen: Nach zwei pandemiebedingten Ausfällen, freut sich die internationale Mountainbike-Gemeinde nun umso mehr auf das BIKE Festival vom 20. bis 22. Mai. Für die Rennen des iXS Downhill Cups suchen die Veranstalter Streckenposten. Die Motivation: Eine kleine Aufwandsentschädigung, Liftticket sowie ein paar Goodies. Vor allem aber das Bewusstsein, dass dieses bedeutende Sport-Event ohne Unterstützung dieser wichtigen Helfer nicht möglich wäre.

Die Veranstalter sind zuversichtlich, dass das BIKE Festival dieses Jahr stattfinden kann und haben mit den Vorbereitungen begonnen. Besonders wichtig dabei sind viele gute Helfer mit hoher Motivation den Mountainbikesport voran zu bringen.

Direkt an den Strecken, ausgestattet mit einem Funkgerät, überwachen und sichern die Streckenposten den spannenden Trainings- und Rennverlauf. Sollte es zu einem Sturz kommen, sperren die Helfer die Strecke, warnen die nachfolgenden Fahrer mittels ihrer Fahne und melden den Vorfall über das Funkgerät der Rennleitung. Sie achten darauf, dass keine Zuschauer in die Strecken laufen und erleben hautnah, wie die Fahrer an der überwachten Stelle auf unterschiedlicher Weise ihre Linie wählen. Nach diesem Blick hinter die Kulissen gibt es viel zu diskutieren und zu fachsimpeln.

Die Helfer müssen mindestens 17 Jahre alt sein. Die Einsatzzeiten sind ab Freitagmittag, Samstag Früh- und Spätschicht sowie Sonntag Früh- und Spätschicht. Optimalerweise können die Schichten aufgeteilt werden, sodass Helfer nicht die komplette Zeit an den Strecken verbringen müssen. Jeder Helfer bekommt ein Crew-Mitglied-T-Shirt und einige Giveaways Für jede gemachte Schicht gibt es zudem Verpflegung und eine kleine finanzielle Aufwandsentschädigung. Zudem stellt die Ettelsberg Seilbahn jeweils ein Tages-Ticket für den MTB ZONE Bikepark Willingen zur Verfügung.

Anmeldung nimmt Volker Schröder entgegen und beantwortet auch weitere Fragen: Telefon 05632 -6444 oder E-Mail [email protected].

Quelle: Tourist-Information Willingen

