Einbruch in ein Bürogebäude in der Möhnestrasse

brilon-totallokal: Brilon: In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in der Möhnestraße in ein Bürogebäude eingebrochen. Ob die Täter etwas entwenden konnten ist unklar.

Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200.

