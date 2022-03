Spenden für Menschen in der Ukraine

brilon-totallokal: Brilon: Schon seit vielen Jahren gehen regelmäßig Geld-, Medikamenten- und Sachspenden aus Brilon nach Kiew in ein Krankenhaus für krebskranke Kinder. Initiatorinnen sind die in der Ukraine geborene und seit 30 Jahren in Brilon lebende Victoria Liese und die Apothekerin Astrid Pfitzner.

Auch in der jetzigen Krisensituation werden für die Menschen in der Ukraine Spenden gesammelt. Benötigt werden insbesondere Medikamente, Verbandmaterial und Geld, um zusätzlich erforderliche Güter zielgerichtet zu erwerben. Unter Unterstützung der Fa. Witteler erfolgt in nächster Zeit der Transport zur Botschaft der Ukraine in Berlin, von wo aus die Weiterverteilung organisiert wird.

Brilons Bürgermeister Dr. Bartsch hat seine Unterstützung ebenfalls zugesagt. Bürgerinnen und Bürger der Stadt Brilon sind eingeladen, durch Geldspenden zu der Hilfsaktion beizutragen. Aufgrund der engen Kontakte der Initiatorinnen ist gewährleistet, dass die von dem Geld erworbenen Hilfsmittel auch unmittelbar dort ankommen, wo sie dringend gebraucht werden.

Spenden können auf das Konto der Stadtkasse bei der Sparkasse Hochsauerland mit der

IBAN DE04 4165 1770 0000 0023 37 geleistet werden.

Als Verwendungszweck sollten neben „Spende Brilon hilft der Ukraine“ Name, Vorname und Adresse der Spender angegeben werden, um eine umgehende Ausstellung der Spendenbescheinigung zu ermöglichen. Letzteres erfolgt nur bei Spenden ab einer Höhe von 100 Euro; geringere Spenden sind ohnehin ohne Bescheinigung steuerlich berücksichtigungsfähig.

