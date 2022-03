Mit der Industriemeisterausbildung Metall Führungskraft werden

Neuer Kurs beginnt Mittwoch, 08. Juni 2022 in Frankenberg

brilon-totallokal: Frankenberg: Im industriell-technischen Bereich der Unternehmen gibt es großen Bedarf an mittleren Führungskräften für anspruchsvolle Sach- und Leitungsaufgaben, die Verantwortung für Mitarbeiter, Betriebsabläufe und Produktionsziele übernehmen. Die Aufstiegsfortbildung zum “Industriemeister Metall“- Bachelor Professional in Metal Production and Management (CCI), vermittelt die notwendigen Kompetenzen für diese wichtigen Aufgaben und qualifiziert die Absolventen für die Leitung von Mitarbeitern in der Betriebserhaltung, der Fertigung und Montage.

Am Mittwoch, 08. Juni 2022 startet eine Aufstiegsqualifizierung „Geprüfter Industriemeister“/Geprüfte Industriemeisterin Metall-IHK“, einschließlich der Ausbildereignungsprüfung an der Außenstelle der Fachschule für Technik in Frankenberg. Schulungsort ist die Hans-Viessmann-Schule in Frankenberg, wie die Leiter der Außenstelle Kurt Naumann und Henning Schwarz (HVS), mitteilten.

Für Facharbeiter der Metallbranche, die sich zum Industriemeister Metall weiterbilden wollen, bietet die Fachschule für Technik Kassel e.V. in Kooperation mit der HansViessmann-Schule am Montag, 21. März 2022, ab 17.30 Uhr eine Informationsveranstaltung über den Meisterlehrgang an (Raum 1.0.23 im Gebäude 1 der Hans-Viessmann-Schule in Frankenberg).

Informationen zum Lehrgang und auch zu Fördermöglichkeiten wie Meister-BAföG erhalten Interessierte bei Kurt Naumann ([email protected], Tel.Nr. 0170 6873220 oder Henning Schwarz ([email protected]) Tel.Nr. 06451 230220

