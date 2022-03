Einladung zur Frühjahresgeneralversammlung

Frühjahresgeneralversammlung der St. Sebastian Schützen Bigge

brilon-totallokal: Bigge: Die Schützenbruderschaft St. Sebastian Bigge lädt alle Mitglieder zur Frühjahrsgeneralversammlung am Sonntag, 20. März, um 17 Uhr, in die Schützenhalle ein. Neben den üblichen Regularien stehen vor allem die Wahlen zum Vorstand im Vordergrund. In guter Tradition werden in der Frühjahrsgeneralversammlung die langjährigen Mitglieder geehrt. Weitere Infos und die Tagesordnung unter www.schuetzenbruderschaft-bigge.de.

Fotocredits: Webteam/Sebastian Schützen Bigge

Quelle: Schützenbruderschaft St. Sebastian Bigge

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon