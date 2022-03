Bücher, Plakate und Flyer mit Affinity erstellen

Ob Magazin, (Foto-)Buch, Plakat oder Flyer: mit Affinity Photo, Designer und Publisher lassen sich anspruchsvolle Printprodukte erstellen.

brilon-totallokal: Brilon: In diesem Online-Kurs erfahren die Teilnehmenden, worauf sie bei der Produktion von Printprodukten achten müssen und wie die Programme funktionieren und zusammenarbeiten.

Begleitmaterialien werden über das Lernmanagementsystem bereitgestellt.

Der Kurs findet am Dienstag, 8. März, und am Freitag, 11. März, jeweils von 19 bis 20 Uhr online statt. Eine Fortsetzung des Kurses in Präsenz ist bei ausreichendem Interesse möglich.

Weitere Informationen und Anmeldung bei der VHS in Brilon (Telefon: 02961 6416, E-Mail: [email protected]) sowie online unter www.vhs-bmo.de.

