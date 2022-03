Immer mehr Senioren müssen eine Steuererklärung abgeben

Kostenloses Webinar des Bundes der Steuerzahler klärt auf

brilon-totallokal: Düsseldorf: Fast sechs Millionen Rentner müssen inzwischen eine Steuererklärung abgeben. Ledige Rentner sind u.U. schon ab einer Bruttorente von 1.200 Euro verpflichtet, sich beim Finanzamt zu melden. In den Webinaren des Bundes der Steuerzahler NRW erfahren Sie, in welcher Höhe Renten besteuert werden, welche Ausgaben Sie steuermindernd geltend machen können und welche Fristen Sie beachten müssen. Abgerundet wird das Webinar mit Informationen zur Doppelbesteuerung der Rente. Das nächste Online-Seminar findet am Freitag, 11. März, um 15 Uhr statt. Melden Sie sich per E-Mail an unter [email protected] . Anschließend erhalten Sie den Zugangslink.

Außerdem kann der aktualisierte Ratgeber „Steuererklärung für Senioren 2021“ bestellt werden, telefonisch unter 0211 99175-42 oder per E-Mail an [email protected]. Beide Angebote sind kostenfrei.

