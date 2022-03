Excel-Kurs für Fortgeschrittene: Makros und VBA-Programmierung

Dieser Fortgeschrittenenkurs zu Makros und VBA-Programmierung knüpft an den Grundlagenkurs an.

brilon-totallokal: Brilon: Er gibt den Teilnehmenden die Möglichkeit, vertiefter in die Programmierung und Automatisierung in Excel einzusteigen.

Kleine Problemstellungen von Kursteilnehmenden können mitgebracht und im Kurs behandelt werden.

Der Kurs beginnt am Dienstag, 15. März, und findet an vier Abenden von 18.30 bis 20.30 Uhr in Brilon in einer Kleingruppe ab vier Personen statt.

Voraussetzung zur Teilnahme sind fortgeschrittene Anwendererfahrungen im Umgang mit Excel sowie Grundlagenkenntnisse in der VBA-Programmierung.

Weitere Informationen und Anmeldung bei der VHS in Brilon (Telefon: 02961 6416, E-Mail: [email protected]) sowie online unter www.vhs-bmo.de.

Quelle: Astrid Stute – VHS Brilon-Marsberg-Olsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon