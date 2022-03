Online-Lesestartkino für Grundschulen

brilon-totallokal: Brilon: Im Rahmen der Bildungskooperation mit Schulen bietet die Stadtbibliothek Brilon monatlich ein digitales Vorleseangebot für die ersten und zweiten Schuljahre der Grundschulen an.

Am Freitag, den 11. März 2022 lädt die Bibliothek wieder zum „Online-Lesestartkino“ ein.

Um 10 Uhr liest Steffi Kleinewalter über die Online-Plattform Webex das Buch „Was ist bloß mit Gisbert los?“ von Jochen Weeber und Fariba Gholizadeh vor.

Gisbert hat viele Freunde und fühlt sich sehr wohl in seiner Giraffenhaut. Eines Tages aber hört er, wie hinter seinem Rücken zwei Hyänen über seine braunen Flecken tuscheln – und spürt, wie er plötzlich kleiner wird!

Lehrerinnen und Lehrer, die mit ihrer Klasse gerne teilnehmen möchten, melden sich bitte in der Stadtbibliothek Brilon an, entweder telefonisch unter 02961 / 794460 oder per Email unter [email protected].

