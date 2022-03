„Kommt in die Manege!“

Teamer und Teamerinnen für den Mitmachzirkus in den Sommerferien 2022 für Brilon gesucht

brilon-totallokal: Brilon: Der Ferienzirkus ZappZarap gastiert in der Zeit vom 06. bis zum 09. Juli 2022 wieder im Kreishauspark Brilon. Das Team von Brilon Kultour veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Briloner Kinder- und Jugendzentrum ADH das pädagogische Zirkusprojekt und sucht für die Unterstützung der Zirkuscoaches vor Ort wieder Freiwillige ab 16 Jahren, die sich in einem Workshop unentgeltlich zu echten Zirkuscoaches ausbilden lassen und das komplette Projekt ehrenamtlich betreuen möchten. Ein Ehrenamtsnachweis sowie die örtliche Verpflegung werden gestellt. Interessierte (auch Gruppen oder Vereine) können sich per Mail an [email protected] oder telefonisch unter 02961 9699-50 anmelden.

Für die Teilnahme am Mitmachzirkus sind noch wenige Plätze frei. Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 14 Jahren können jetzt von ihren Eltern für die restlichen Teilnahmeplätze angemeldet werden. Anmeldekarten gibt es in der BWT. Dank der freundlichen Unterstützung der Briloner Bürgerstiftung, von Rembe und der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten beträgt die Teilnahmegebühr 49,- Euro. Darin ist jeweils ein Mittagessen von Mittwoch bis Samstag enthalten. Die Trainingszeiten werden mit der Anmeldebestätigung bekannt gegeben.

Bild: Abschlussvorstellung des Mitmachzirkus ZAPPZARAP in Brilon, im Vordergrund die Teamer und Teamerinnen

