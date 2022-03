KSB hat neue Angebote für Übungsleiter und Funktionäre

Neue Zertifikate und Video-Sprechstunden im Programm

brilon-totallokal: Hochsauerland: Der KreisSportBund HSK ist vor wenigen Wochen in das neue Qualifizierungsjahr 2022 gestartet, bisher noch geprägt durch die Bedingungen der Coronapandemie. Neben einer Vielzahl von Angeboten im Bereich des digitalen Lernens und der digitalen Beratung stehen nun die üblichen Präsenzveranstaltungen in der Sporthalle wieder an.

Allein in den Monaten März und April steht ein vielfältiges Angebot auf dem Programm. Freie Kursplätze gibt es momentan u.a. bei den Maßnahmen Haltung zeigen – aber wie (Gegen Rassismus im Sport), präventives Krafttraining, Bewegt auf dem Schulhof, Sturzprävention, Sporthelfer I, Entspannungsverfahren, Pilates oder Update Dehnen und Kräftigen. Die Fortbildung Musik und Bewegung wird erstmals am 26.4. durchgeführt. Hier lernen die Teilnehmer das Spielen auf der Ukulele in Verbindung mit einfachen Bewegungsaufgaben kennen. Dabei sind keine musikalischen Vorerfahrungen nötig und die Instrumente werden gestellt.

Ab Mai starten dann auch wieder die Übungsleiter-C Ausbildungen (Basis- und Aufbaumodule). Diese finden im sog. blended learning statt, einer Kombination aus Präsens- und Online-Lernen.

Zertifikate -Laufbetreuer- und -Gesundes Wandern- neu im Angebot

Seit vergangenen Jahr bietet der KSB diverse neue Zertifikate in verschiedenen Bereichen an. Sie vermitteln neben theoretischen Hintergründen überwiegend praxisorientierte Grundlagenkenntnisse. Alle Maßnahmen haben einen Mindestumfang von 15 LE und können somit auch zur Verlängerung vorhandener Lizenzen besucht werden. Am 30.4./1.5. finden die beiden Zertifikate -Radsport MTB Fahrtechnik- als auch das Zertifikat -Gesundes Wandern- statt. Am 14./15.5. folgt dann das Zertifikat -Laufbetreuer-. Ebenso können Zertifikate in den Themenbereichen Aqua Fitness, Stressbewältigung, Nordic Walking und Bewegung in Alten- und Pflegeeinrichtungen erworben werden.

Digitale Angebote im Vereinsmanagement

Im Bereich Vereinsmanagement haben sich überwiegend digitale Maßnahmen etabliert. Freie Kursplätze sind derzeit in den 2-stündigen Infoveranstaltungen Sportversicherung und VBG (15.3., 18.00 Uhr), Rechts- und Versicherungsfragen für Übungsleiter (28.4., 18.00 Uhr) sowie im Schatzmeister-Basismodul (2.4., 10-16 Uhr) verfügbar.

Alle Lehrgangbuchungen können über die KSB-Homepage unter www.hochsauerlandsport.de im Bereich Angebote/Qualifizierung vorgenommen werden.

Ansprechpartner in der Geschäftsstelle des KSB sind Michael Kaiser und André Erlmann, Tel. 02904 9763250, [email protected].

