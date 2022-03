HSK-Impfangebot: Neue Termine zwischen dem 07. und 20. März 2022

BionTech-Sonderaktion vom 04. bis 06. März

brilon-totallokal: Hochsauerlandkreis: Die Koordinierende Covid-Impfeinheit des Hochsauerlandkreises lädt in den kommenden zwei Wochen vom 07. bis zum 20. März wieder nach Brilon, Schmallenberg, Bad-Fredeburg, Meschede und Arnsberg-Hüsten ein. Das Impfteam weist daraufhin, dass ab März die Impfungen in Brilon nicht mehr in der Schützenhalle, sondern im evangelischen Gemeindezentrum (Kreuziger Mauer 2) stattfinden. Die Impfungen in der St. Georg-Schützenhalle in Meschede werden im großen Saal neben der Haupthalle angeboten. Die Impförtlichkeit in Schmallenberg wechselt zum 16. März nach Bad Fredeburg in das Kurhaus.

Die Kinderimpfungen finden weiterhin zu allen veröffentlichten Zeiten mit und ohne Termin an den Impfstellen in Brilon, Hüsten, Meschede und Schmallenberg/ Bad Fredeburg statt. An Werktagen von 14 -18 Uhr und samstags sowie sonntags von 11-15 Uhr. Termine können unter www.hochsauerlandkreis.de; Stichwort „Impf-Termine“ gebucht werden.

Der Impfstoff Novavax wird im HSK zu den veröffentlichten Zeiten an allen bekannten, offiziellen Impfstellen mit und ohne Terminvereinbarung (Terminkalender www.hochsauerlandkreis.de) geimpft.

An folgenden Impfterminen bietet der HSK Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen an:

07.03.2022 Brilon, ev. Gemeindezentrum, Kreuziger Mauer 2, 14-18:30 Uhr

13.03.2022 Brilon, ev. Gemeindezentrum, Kreuziger Mauer 2, 11-15:00 Uhr

08.03.2022 Schmallenberg, Stadthalle, Paul-Falke Platz 6, 14-18:30 Uhr

09.03.2022 Meschede, Schützenhalle – großer Saal, Schützenstr. 37, 14-18:30 Uhr

11.03.2022 Arnsberg-Hüsten, Kulturzentrum, Berliner Platz 5, 14-18:30 Uhr

12.03.2022 Arnsberg-Hüsten, Kulturzentrum, Berliner Platz 5, 11-15:00 Uhr

In der 11. Kalenderwoche finden die Termine an folgenden Tagen statt:

13.03.2022 Brilon, ev. Gemeindezentrum, Kreuziger Mauer 2, 11-15.00 Uhr

14.03.2022 Brilon, ev. Gemeindezentrum, Kreuziger Mauer 2, 14 – 18:30 Uhr

15.03.2022 Meschede, Schützenhalle – großer Saal, Schützenstr. 37, 14- 18.30 Uhr

16.03.2022 Bad Fredeburg, Kurhaus,Am Kurhaus, 14 – 18:30 Uhr

18.03.2022 Arnsberg-Hüsten, Kulturzentrum, Berliner Platz 5, 14-18.30 Uhr

Kurzfristige BionTech-Sonderaktion

BionTech für alle – so lange der Vorrat reicht!“- heißt es auch in dieser Woche wieder. Das Angebot richtet sich an alle Impfwilligen für die Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen.

Termine:

04.03.2022 Arnsberg-Hüsten, Kulturzentrum, Berliner Platz, 14 bis 18.30 Uhr

05.03.2022 Arnsberg-Hüsten, Kulturzentrum, Berliner Platz, 11 bis 15 Uhr

06.03.2022 Brilon, ev. Gemeindehaus, Kreuziger Mauer 2, 11 bis 15 Uhr

