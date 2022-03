POL-HSK: Fußgänger angefahren

Zusammenstoß mit Fußgänger

brilon-totallokal: Brilon: Am Mittwochabend kam es gegen 19.50 Uhr an einem Kreisverkehr am Lindenweg zu einem Verkehrsunfall. Ein 59-jähriger Mann aus Brilon war mit seinem Wagen im Kreisverkehr und wollte diesen auf den Lindenweg verlassen und in Richtung Möhnestraße fahren. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem auf dem Fußgängerweg befindlichen 37-Jährigen Briloner. Dieser wurde hierbei schwer verletzt.

